Pasaportes diplomáticos vencen, pero algunos exfuncionarios conservan el derecho de renovarlos de manera vitalicia

Tegucigalpa, Honduras.- Enrique Reina, excanciller de Honduras, aseguró que “los pasaportes diplomáticos tienen fecha de vencimiento, ninguno es permanente” (Sus declaraciones se pueden ver en el siguiente posteo de X).
Pero su aseveración es una verdad a medias porque omite contexto. Es correcta en cuanto a que los pasaportes diplomáticos y oficiales tienen vigencia limitada (uno o cinco años) y pueden ser revocados si el funcionario deja el cargo, es separado o tiene sentencia criminal, según los artículos 11 y 13 del Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales vigente.
Sin embargo, la afirmación omite un contexto clave: ciertos exfuncionarios, como expresidentes, exsecretarios y exsubsecretarios de Estado y sus cónyuges, tienen derecho a portar pasaporte diplomático de manera vitalicia, lo que significa que pueden renovar el documento durante toda su vida.
Consultado por EH Verifica, Reina mantuvo su aseveración inicial y afirmó que: “Cada vez que se le vence un pasaporte diplomático a un excanciller, se le da uno nuevo, sin importar el gobierno o el partido”.
Tienen una duración
En Honduras, los pasaportes diplomáticos y oficiales están regulados por el actual Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, administrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Este reglamento, aprobado en 2025, establece las condiciones para la emisión, vigencia, revocación y excepciones de los pasaportes diplomáticos.
Según el artículo 13 relacionado con la vigencia, los pasaportes diplomáticos y oficiales tienen una duración de uno o cinco años, y quienes continúen en el cargo deben solicitar un nuevo documento seis meses antes de la fecha de vencimiento.
Esto respalda la afirmación de Reina en cuanto a que los pasaportes no son permanentes como documento físico.
Hay excepciones
Sin embargo, el mismo artículo establece una excepción: los expresidentes de los poderes del Estado y sus cónyuges, así como los exsecretarios y exsubsecretarios de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (excancilleres y vicecancilleres) y sus cónyuges, tienen derecho a portar pasaporte diplomático de manera vitalicia.
El artículo 11, que trata sobre las causales de revocación, detalla los casos en los que un pasaporte diplomático puede ser revocado.
Esto ocurre cuando los funcionarios del Servicio Exterior son rotados al Servicio Interno sin pertenecer al escalafón diplomático y consular, cuando cesan en su cargo o son separados de la institución, o por sentencia condenatoria en una causa criminal.
Esto muestra que, en la mayoría de los casos, el pasaporte está vinculado al ejercicio de un cargo y puede ser revocado, reforzando que el documento no es indefinido. No obstante, para los exfuncionarios con privilegio vitalicio, el derecho a portar el pasaporte se mantiene de por vida, aunque siempre necesite renovación periódica del documento físico.
El diplomático Ramón Custodio señaló que el término “vitalicio” suele generar confusión, porque en algunos casos se refiere al derecho a renovar el pasaporte durante toda la vida, y no a que el documento en sí sea permanente.
“Un expresidente tiene derecho a su pasaporte diplomático de por vida, pero eso no significa que el documento sea vitalicio; caduca y lo puede renovar, es diferente", explicó Custodio.
En conclusión, la afirmación de Enrique Reina es una verdad a medias. Es correcta al señalar que los pasaportes diplomáticos tienen fecha de vencimiento y pueden ser revocados, como establece el reglamento vigente.
No obstante, omite un contexto clave: ciertos exfuncionarios, como expresidentes, exsecretarios y exsubsecretarios de Estado y sus cónyuges, tienen derecho a portar pasaporte diplomático de manera vitalicia, lo que significa que pueden renovar el documento durante toda su vida, aunque el pasaporte físico siga teniendo caducidad.