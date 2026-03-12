No hay registro que Kamala Harris haya pedido juicio político contra Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que, mediante un arte, asegura que Kamala Harris, exvicepresidenta de Estados Unidos, solicitó un juicio político contra el mandatario hondureño Nasry Asfura debido a los casos judiciales abiertos en su contra. Sin embargo, es falso. Una revisión en medios de comunicación nacionales e internacionales, motores de búsqueda y las cuentas oficiales de Harris no encontró registros de la supuesta declaración. "En Honduras están queriendo hacer juicios políticos a algunos funcionarios, ojalá también se lo apliquen a todos sin importar el partido y también el Presidente Asfura, porque tiene varios casos judiciales abiertos en su contra" dice literalmente en el arte publicado en Facebook, que ha sido compartida más de 1,000 veces desde el 10 de marzo de 2026.

Las bancadas del Partido Nacional Liberal han impulsado en las últimas semanas la aplicación de los juicios políticos contra funcionarios señalados de violentar la Constitución e incumplir sus deberes como funcionarios. El juicio político es un procedimiento legal mediante el cual el Congreso Nacional puede investigar y, si corresponde, destituir a altos funcionarios del Estado, como el presidente, los designados presidenciales, diputados o servidores públicos elegidos por el Congreso, cuando se demuestre que han cometido faltas graves o actuado en contra del interés nacional, según ordena el artículo 234 de la Constitución de la República. Para que un juicio político proceda, se requiere el voto favorable de al menos 86 diputados. Si no se alcanza esta cifra, el proceso no puede reanudarse hasta la siguiente legislatura. Entre los señalados para aplicar juicio político se encuentra Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo el argumentando que supuestamente cometió irregularidades graves durante las elecciones primarias y generales de 2025, entre ellas supuestas violaciones a la Constitución, abuso de autoridad y obstaculización del proceso electoral. En el caso del presidente Nasry Asfura, fue acusado en 2020 por fraude por desviar más de 28 millones de lempiras, recursos que no fueron destinados a obras municipales, sino utilizados para fines personales mediante 32 cheques a nombre de particulares durante 2017 y 2018, cuando ejercía como alcalde del Distrito Central. Hasta el momento, el caso no tiene una resolución penal firme ni sentencia definitiva, pero sí ha pasado por varias etapas procesales.

No hay registro