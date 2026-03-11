Violento enfrentamiento entre bandas en Choloma deja varios muertos

Cortés, Honduras.- Un violento enfrentamiento armado entre supuestos integrantes de la banda conocida como “Los Cheles” y la estructura criminal denominada “La Kleibona” habría dejado cuatro personas muertas, según información preliminar.
El hecho se registró en los bajos de Choloma, donde, de acuerdo con reportes iniciales, se produjo un intercambio de disparos entre miembros de ambas agrupaciones delictivas.
Hasta el momento, se maneja que un presunto gatillero vinculado a “La Kleibona” falleció durante el enfrentamiento, mientras que tres civiles perdieron la vida tras quedar atrapados en medio del fuego cruzado.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado un informe oficial detallado sobre lo ocurrido ni han confirmado las identidades de las víctimas.
Vecinos del sector notificaron a las autoridades correspondientes sobre lo ocurrido, tras escuchar las múltiples detonaciones de armas de fuego.
Equipos policiales y de investigación ya se desplazaron al lugar para acordonar la escena y recabar indicios que permitan esclarecer el hecho.
La situación mantiene en alerta a los habitantes del sector, mientras se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre este suceso.