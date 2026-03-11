Violento enfrentamiento entre bandas en Choloma deja varios muertos

Cortés, Honduras.- Un violento enfrentamiento armado entre supuestos integrantes de la banda conocida como “Los Cheles” y la estructura criminal denominada “La Kleibona” habría dejado cuatro personas muertas, según información preliminar.

El hecho se registró en los bajos de Choloma, donde, de acuerdo con reportes iniciales, se produjo un intercambio de disparos entre miembros de ambas agrupaciones delictivas.

Hasta el momento, se maneja que un presunto gatillero vinculado a “La Kleibona” falleció durante el enfrentamiento, mientras que tres civiles perdieron la vida tras quedar atrapados en medio del fuego cruzado.