  1. Inicio
  2. · Sucesos

Policía realiza allanamientos en Lempira por masacre de tres hermanos

Agentes policiales ejecutan operativos en San Andrés, Lempira, tras identificar al presunto responsable del crimen que dejó tres hermanos muertos

  • Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 15:11
Policía realiza allanamientos en Lempira por masacre de tres hermanos

El triple asesinato ocurrió la tarde del pasado domingo, cuando sujetos armados atacaron a balazos a los tres hermanos en la comunidad donde residían.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional (PN) realiza allanamientos este martes -10 de marzo- en el municipio de San Andrés, departamento de Lempira, como parte de las investigaciones por la masacre de tres hermanos registrada el pasado domingo.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, los operativos se ejecutan luego de recibir información sobre el presunto responsable del crimen.

Equipos policiales mantienen un fuerte despliegue en la zona para localizar a los responsables del hecho, recabar evidencia y avanzar en el proceso investigativo.

Policía maneja dos hipótesis sobre masacre en Lempira

El triple asesinato ocurrió la tarde del pasado domingo, cuando sujetos armados atacaron a balazos a los tres hermanos en la comunidad donde residían.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel López Vásquez, de 24 años; José Daniel López Vásquez, de 38; y José Nahún López Vásquez, de 27, quienes se dedicaban a labores agrícolas en la zona.

Las autoridades indicaron que manejan dos hipótesis sobre el móvil del crimen. La primera apunta a un posible acto de venganza.

Estuvieron presos: antecedentes delictivos de los tres hermanos acribillados en Lempira

Mientras que, la segunda línea de investigación señala que las víctimas presuntamente se dedicaban a vender terrenos y posteriormente se quedaban con el dinero de los compradores, situación que habría generado conflictos con otras personas.

Mientras continúan los allanamientos y diligencias en el sector, la Policía Nacional mantiene operativos en la zona con el objetivo de ubicar al sospechoso y esclarecer completamente el triple homicidio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias