Policía realiza allanamientos en Lempira por masacre de tres hermanos

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional (PN) realiza allanamientos este martes -10 de marzo- en el municipio de San Andrés, departamento de Lempira, como parte de las investigaciones por la masacre de tres hermanos registrada el pasado domingo.
De acuerdo con la información brindada por las autoridades, los operativos se ejecutan luego de recibir información sobre el presunto responsable del crimen.
Equipos policiales mantienen un fuerte despliegue en la zona para localizar a los responsables del hecho, recabar evidencia y avanzar en el proceso investigativo.
El triple asesinato ocurrió la tarde del pasado domingo, cuando sujetos armados atacaron a balazos a los tres hermanos en la comunidad donde residían.
Las víctimas fueron identificadas como Juan Manuel López Vásquez, de 24 años; José Daniel López Vásquez, de 38; y José Nahún López Vásquez, de 27, quienes se dedicaban a labores agrícolas en la zona.
Las autoridades indicaron que manejan dos hipótesis sobre el móvil del crimen. La primera apunta a un posible acto de venganza.
Mientras que, la segunda línea de investigación señala que las víctimas presuntamente se dedicaban a vender terrenos y posteriormente se quedaban con el dinero de los compradores, situación que habría generado conflictos con otras personas.
Mientras continúan los allanamientos y diligencias en el sector, la Policía Nacional mantiene operativos en la zona con el objetivo de ubicar al sospechoso y esclarecer completamente el triple homicidio.