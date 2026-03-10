Policía realiza allanamientos en Lempira por masacre de tres hermanos

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional (PN) realiza allanamientos este martes -10 de marzo- en el municipio de San Andrés, departamento de Lempira, como parte de las investigaciones por la masacre de tres hermanos registrada el pasado domingo.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, los operativos se ejecutan luego de recibir información sobre el presunto responsable del crimen.

Equipos policiales mantienen un fuerte despliegue en la zona para localizar a los responsables del hecho, recabar evidencia y avanzar en el proceso investigativo.