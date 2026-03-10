Policía maneja dos hipótesis sobre masacre en Lempira

Lempira, Honduras.- Un hecho violento sacudió la comunidad de Copantío, en el municipio de San Andrés, Lempira, la tarde del domingo, luego de que desconocidos asesinaran a balazos a tres hermanos. Las víctimas, quienes se dedicaban a trabajos de agricultura, respondían a los nombres de Juan Manuel, de 24 años, José Daniel (38) y José Nahún López Vásquez (27), originarios y residentes de la misma localidad donde ocurrió el ataque.

El hecho en el que perdieron la vida los hermanos ocurrió alrededor de las 6:00 pm; Sin embargo, el reporte policial indica que la denuncia sobre el suceso se recibió a las 10:00 pm a través del sistema de emergencias 911. De acuerdo con el informe, un hermano de las víctimas relató que estas se dirigieron a comprar bebidas alcohólicas cuando escuchó las detonaciones. Al llegar al lugar encontró a sus parientes sin vida en un baldío solar.​​​​​​​



Investigación

Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional, informó que un equipo de agentes realiza las diligencias correspondientes al caso. Añadió que, de manera preliminar, se maneja que enemistades podrían haber sido la causa de la muerte de los tres hermanos. Según explicó Barahona, existen dos posibles motivos que habrían originado el triple crimen. El primero apunta a que enemigos de Juan Manuel, José Daniel y José Nahún los habrían ultimado por venganza, ya que en diciembre de 2019 asesinaron a un ciudadano. Por ese crimen, los tres permanecieron seis años en prisión junto con otro hermano, identificado como José Hernán López Vásquez. Una segunda hipótesis señala que presuntamente se dedicaban a vender terrenos y luego se quedaban con el dinero de los compradores, lo que les habría causado conflictos con otras personas.