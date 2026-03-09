Correos de Honduras busca reactivar envíos de paquetería hacia EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de Correos de Honduras (Honducor) comenzó a evaluar acciones para fortalecer el servicio postal del país.

Entre las medidas analizadas figura la posible reincorporación de los envíos de paquetería y correspondencia hacia Estados Unidos, un servicio que ha enfrentado limitaciones en los últimos años.

El servicio postal de paquetes a Estados Unidos, fue suspendido en agosto de 2025, debido a la entrada en vigencia de un arancel del 10% a los paquetes y encomiendas desde Honduras.

Los cambios arancelarios y las exoneraciones de impuesto para pequeños paquetes, fueron impuestas por el presidente Donald Trump como parte de sus medidas fiscales internas.

El director general de la institución, Carlos Zapata, sostuvo una reunión con jefes de distintas áreas de la empresa postal con el fin de conocer la situación operativa de cada departamento y definir las primeras prioridades de trabajo de su gestión.

"El propósito es la modernización de la institución; creemos que tiene un potencial enorme, creemos en esta institución y sabemos que tenemos el respaldo del presidente Nasry Asfura", indicó el funcionario.

Durante el encuentro se abordaron las principales dificultades que enfrenta la institución, especialmente en materia logística y operativa, aspectos que han incidido en la reducción de algunos servicios internacionales.