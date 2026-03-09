Unidad de Política Limpia lanza plataforma digital de supervisión de transparencia

Tegucigalpa, Honduras.-La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) realizó la iniciativa institucional “Construyendo Transparencia”, con la que dio a conocer resultados, entregó reconocimientos y lanzó la plataforma digital de supervisión. El objetivo de la UFTF es reflejar el compromiso de la institución con la transparencia electoral y la rendición de cuentas en los procesos de financiamiento de campañas políticas en el país. En el evento se presentaron los resultados más relevantes de los procesos de supervisión de los sujetos obligados en el marco de las Elecciones Primarias 2025, destacando los avances en la fiscalización del financiamiento político y la mejora de los mecanismos de transparencia.

Además, la UFTF entregó reconocimientos a las instituciones que colaboraron con la instalación de Unidades Móviles para la recepción de informes de gastos de campaña, fortaleciendo así la capacidad del organismo para supervisar y fiscalizar los recursos utilizados en los procesos electorales. Eso simboliza la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, la academia y la sociedad civil en la promoción de la transparencia electoral. Entre las instituciones y organizaciones a las que se entregó reconocimientos se encuentran: Unión Europea (UE), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres, Foro de Mujeres Políticas de Honduras y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA). Además, la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Universidad José Cecilio del Valle (UJCV), Museo de El Progreso, Yoro, la Casa de la Cultura de San Marcos, Ocotepeque, Palacio Municipal de La Ceiba y Escuela Juan Lindo de Gracias, Lempira.