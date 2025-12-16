A más de mil candidatos no les importó y no presentaron su informe de gastos ante la UFTF

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 1,114 candidatos, es decir, el 47% de los sujetos obligados a presentar sus informes financieros de gastos de campaña para las elecciones generales de 2025, no cumplieron con este requisito ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF). Así lo confirmó el comisionado de la UFTF, Emilio Hércules, quien advirtió a los insolventes, que el no haber rendido cuentas sobre sus inversiones en las campañas proselitistas, se someterán a duras sanciones económicas o pecuniarias. El artículo 48 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, establece claramente que todos los candidatos tienen 15 días después de celebradas las elecciones generales, para aportar ante la UFTF sus informes de ingresos y egresos de los recursos utilizados en la contienda electoral.

"Cerramos el día de ayer (lunes) con una participación regular de los candidatos. Andan por los 1,114, los candidatos que trajeron sus informes, dejando esto un global de un 55% de participación por parte de ellos", apuntó Hércules; aunque si se hace la operación, de los 2,130 candidatos que participaron, 1,114 representa el 52% del total.



Severas sanciones

Son al menos 1,016 los aspirantes a un cargo de elección popular, los que incumplieron en acreditar cuántos lempiras fueron, de dónde los obtuvieron y en qué invirtieron sus recursos económicos en la pasada campaña electoral. Emilio Hércules les recordó a los morosos, que se hará la respectiva apertura de los expedientes sancionatorios, por no cumplir con lo que establece la Ley. "Vamos a mantenernos fieles al principio de transparencia, de máxima divulgación de las acciones, para que hagamos de conocimiento público el comportamiento de los cinco partidos, de sus candidatos, con especial enfoque en aquellos que están resultando electos al Congreso Nacional y a las corporaciones municipales", apercibió.

La Secretaría General de UFTF está trabajando para identificar quienes fueron esos candidatos que ya se sabe que resultaron electos y que incumplieron con el requisito de entregar el informe de sus gastos a la UFTF. Se conoció que de los cinco aspirantes a la presidencia de la República, si cumplieron con esa formalidad. Las sanciones económicas para quienes no cumplieron con ese requerimiento van desde los cinco, diez, hasta los 15 salarios mínimos, en una primera instancia. Es decir, que un candidato a alcalde pagaría alrededor de 70 mil lempiras y un candidato a diputado rondaría en los 140 mil lempiras; pero si no cumple con la obligación y persisten con la negativa de traer un informe, habrá una segunda multa adicional estimada en 1,397,000 lempiras por cada candidato.