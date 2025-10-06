14 candidatos a alcaldes no rindieron cuentas ante la Unidad de Política Limpia

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), presentó el segundo informe de sujetos obligados en las elecciones primarias 2025, donde destaca que 14 candidatos a alcaldes que resultaron electos para participar en las elecciones generales del 30 de noviembre, no presentaron informes de ingresos y gastos en la campaña política. Los comisionados Julio Vladimir Mendoza, Ivonne Ardón y Emilio Hernández Hércules presentaron el informe en el que se detalla la cantidad de sujetos obligados que participaron en el proceso de Elecciones Primarias de marzo de 2025. Según el documento, el Partido Liberal registró 1,696 aspirantes a cargos de elección popular en los niveles de presidente, diputados y alcaldes; el partido Libertad y Refundación (Libre) tuvo 2,508, y el Partido Nacional, 1,553. En total, 5,757 sujetos obligados participaron en el proceso. De la totalidad de sujetos obligados que participaron en el proceso electoral primario, se recibieron 4,264 informes, que representan un 74 por ciento de cumplimiento en la entrega de informes.

Sin embargo, el informe detalla que aún persiste un 26 % de sujetos obligados —equivalente a 1,493 personas— que no cumplieron con la presentación de su informe de ingresos y gastos de campaña, lo que ha generado expedientes sancionatorios pendientes de resolución. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el proceso de fiscalización, se han auditado 3,132 expedientes, que representan el 73 % del total recibido. En tanto, 983 informes (23 %) están pendientes de ser remitidos a auditoría y 149 expedientes (4 %) se encuentran actualmente en auditoría documental. Estos datos reflejan que casi una cuarta parte de los informes aún no ha concluido su fase de revisión, lo que implica un volumen significativo de trabajo pendiente para la Unidad.

Por otra parte, el informe establece que del total de expedientes ya auditados, que son 1,907 y representan el 61 por ciento, resultaron limpios, es decir, sin hallazgos. Mientras que 1,255, que es el 39 por ciento, presentan salvedades, por lo que requieren un proceso adicional de subsanación y audiencias de descargo. No obstante, a la fecha únicamente se han realizado 57 audiencias de descargo, lo que representa un avance mínimo frente a la magnitud de expedientes observados. Además, el informe muestra que ningún expediente ha avanzado a las etapas de emisión de opiniones legales, resoluciones ni aplicación de sanciones.