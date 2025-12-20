Joseph Rosales no va más con el Minnesota United y este sería su nuevo equipo

Minnesota, EUA.- ¡Sorpresa! El trato está cerca de concretarse y se podría dar en los próximos días. El hondureño Joseph Rosales sería vendido por el Minnesota United de la MLS para la temporada 2026. Luego de 128 partidos disputados con Minnesota United desde su llegada en 2021 a la institución procedente de Independiente de Panamá, el catracho está por decir adiós.

El interés por Joseph Rosales explotó luego de la Copa Oro 2025 con la Selección de Honduras donde el principal club que quiso ficharlo fue Tigres de la Liga MX por una cantidad arriba de los 3 millones de dólares. Incluso, Joseph Rosales aceptó que el Tigres sostuvo las reuniones con Minnesota United, pero desconoció el motivo de la no aceptación de los conocidos como The Loons. El periodista estadounidense Tom Bogert informó en sus redes sociales sobre el movimiento sorpresa del hondureño Joseph Rosales con posiblemente como destino el Austin FC de la MLS. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.