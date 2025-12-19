  1. Inicio
Liga de Ascenso: mercado de fichajes activo con altas, bajas y renovaciones

Desde el retorno de Pablo Caballero a Independiente hasta la salida de Yostin Obando: así se mueve el Ascenso hondureño en fichajes.

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 17:03
Mercado de fichajes en Ascenso: Leones pierde piezas, Independiente contrata técnico, limpieza en Estrella Roja y Héctor Vargas decide su rumbo.

 Fotos: Cortesía
El capitán Adonis Cruz extendió su contrato con el Juventus de Roatán, reafirmando su liderazgo en el club.

 Alberto Cerrato
Nibiri Martínez, exjugador de Platense y Real Sociedad, entre otros clubes, finalizó su contrato con el Atlético Olanchano y ahora es agente libre.
El vigente campeón, Estrella Roja de Danlí, comunicó varias salidas de jugadores como Alex Martínez.
Yonathan Crisanto es otro de los jugadores que no seguirán formando parte del plantel.
Con Raúl Musuruana al frente, el CDS Vida llegó a semifinales del Apertura, razón por la cual seguirá dirigiendo al equipo.
Tela FC se reforzará hasta los dientes para el Clausura 2025-2026: Wilmer Aguilar con apenas 16 años se sumó a la escuadra.
Para la banda derecha comunicaron el regreso de Marco Alvarenga, con recorrido en los equipos de Broncos, Pino Nacional y también el CS Vida.
El equipo también suma a Gerson Ávila, un extremo con capacidad para reforzar y dar mayor poder ofensivo al equipo.
Maynor Antúnez, de 24 años y procedente del Atlético Junior, firma con el Tela FC. El futbolista acumula experiencia en Primera División con Real Sociedad de Tocoa y Juticalpa FC, además de haber jugado en la tercera división española con el Real Ávila.
Pablo Caballero vuelve a dirigir al Independiente de Siguatepeque, club con el que logró un título pero perdió la gran final contra el Choloma en su etapa anterior.
El Estrella FC de Roatán confirmó la contratación del exportero hondureño Héctor "La Figura" Medina como nuevo entrenador.
El hijo del legendario "Nene" Obando, Yostin Obando, estaría dejando de vestir la camiseta de Leones HT6 sampedrano.
El arquero, José Mendoza, llama la atención de equipos de la primera división como Génesis PN y el Juticalpa FC.
Héctor Vargas mantiene su compromiso con los colores de Leones HT6. El argentino, con contrato vigente, busca lograr el ascenso con el equipo sampedrano.
Con pasado en clubes como Marathón, Motagua y Real España, el "Chino" López pretende volver a la élite del balompié catracho.
