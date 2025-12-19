Dereck Moncada: El nuevo jugador del Necaxa que fichó del Olimpia de Honduras

El joven delantero hondureño de 18 años de edad, Dereck Moncada, dejará las filas del Olimpia y se marcha al Necaxa de México
Dereck Alessandro Moncada Arguijo, nació el 30 de noviembre de 2007 en Talanga, Francisco Morazán. Tiene apenas 18 años.
Cuando Dereck tenía 10 años y deslumbraba con las infantiles de Talanga, el ex presidente del Real España, Mateo Yibrín, afirmó que quería llevárselo a la Máquina.
Su abuelo materno, Mario Moncada, hace unos meses le reveló a Diario El Heraldo que este sería el último torneo de Dereck Moncada en Olimpia y que su objetivo era salir al extranjero.
Dereck Moncada lleva 8 años militando en el Olimpia, desde las divisiones inferiores, siendo el único equipo en el que ha jugado la perla hondureña.
Según detalló Mario Moncada en su momento, la academia del Manchester City pidió videos del goleador por recomendación del técnico Efraín Gutiérrez cuando estaba en las reservas.
Uno de sus grandes sueños es jugar en la Premier League de Inglaterra. En esta competencia jugó su padre, Maynor Figueroa con la camiseta del Wigan y Hull City.
El delantero Dereck Moncada fue campeón con las reservas con el Olimpia hace unos años.
La joya hondureña ha jugado en la Donosti Cup de San Sebastián y fue campeón con las Fuerzas Básicas Olimpistas en 2022.
En enero del 2023 firmó su primer contrato profesional como futbolista del Olimpia, club que dejará al finalizar el Apertura 2025 de la Liga Nacional.
Debutó con el Olimpia en la Liga Nacional el 2 de febrero en La Ceiba en la goleada de 4-0 ante Vida, ingresó de cambio por Yustin Arboleda al 59 bajo el mando de Pedro Troglio.
Los referentes nacionales de Dereck Moncada son Jerry Bengtson y David Suazo. Sin embargo, a nivel internacional admira a nada más y nada menor que Kylian Mbappé, figura del Real Madrid.
Dereck Moncada fue fichado por el Necaxa de la Liga MX, sin embargo, el hondureño estará cedido por seis meses al Internacional de Bogotá, antes llamado Club Deportivo La Equidad.
Se mencionaba que el DC United iba a fichar al hondureño, pero no se dieron los arreglos. La joya hondureña estampó su firma por cuatro años con el club mexicano, pero primero pasará por la primera división de Colombia.
Dereck Moncada de 18 años, ha anotado cinco goles en el actual torneo con el Olimpia en 17 partidos y todo su nivel ha despertado el interés de varios clubes del exterior.
Dereck Moncada es el futbolista más joven en debutar con la camiseta de la Selección de Honduras (17 años) y lo hizo ante Nicaragua el pasado 13 de noviembre en Managua, partido donde la Bicolor cayó 0-2.
Ricardo Valiño (54) será el director técnico del Inter de Bogotá. El argentino acordó las condiciones para su llegada al conjunto capitalino. Firmará por un año hasta diciembre de 2026 y será el que dirija al hondureño Dereck Moncada.
Dereck contó que habla con su padre, Maynor Figueroa el excapitán de la Selección de Honduras, quien lo aconseja lo más posible. "Sí tenemos una comunicación, él me dice que siga adelante, que luche por mis sueños, que nadie me va a regalar nada y que trabaje por mí mismo”, destacó.
Dereck Moncada es hermano menor de Keyrol Figueroa, quien juega en el Liverpool Sub-21.