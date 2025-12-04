Candidatos tienen hasta el 15 de diciembre para entregar informes a la UFTF

Tegucigalpa, Honduras.-El 15 de diciembre es la fecha límite para que los candidatos a cargos de elección popular en los diferentes niveles electivos presenten los informes financieros ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF). El comisionado de la UFTF, Emilio Hernández Hércules, explicó a EL HERALDO que la campaña electoral ya acabó el día de las elecciones y llegó el momento que le toca a todos los candidatos a rendir cuentas. "En aplicación del artículo 48 de la Ley de Financiamiento, ya comienza el plazo de 15 días calendario para que todos los candidatos que participaron en las elecciones el 30 de noviembre presenten ante esta Unidad un informe de rendición de cuentas con los ingresos y egresos de los recursos que utilizaron en la contienda electoral”, remarcó.

Para ello, el pleno de comisionados ha habilitado un horario extendido de atención a los candidatos desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, para poder recibir estos informes de todos los que participaron. Hernández Hércules hizo la aclaración que la obligatoriedad de rendir cuentas las tienen todos, que hayan ganado o hayan perdido. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “El plazo fatal vence el lunes 15 de diciembre a la media noche y estaremos de puestas abiertas hasta esa hora atendiendo a todos los que van a rendir cuentas. Caso contrario, comenzará de oficio el pleno de comisionados a aplicar las multas y sanciones que establece la ley en su artículo 56 de la Ley de Financiamiento y las multas serán de 5, 10 y 15 salarios mínimos”. Para evitar que los sujetos obligados se desplacen hasta la capital, al igual que en las elecciones primarias en marzoo, se habilitaron unidades móviles a nivel nacional para la recepción de informes especialmente para aquellos candidatos de tierra adentro y que tienen dificultad para llegar a Tegucigalpa ,como ser las personas que viven en Ocotepeque, Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Choluteca, entre otros.

“Sin embargo, al no tener el presupuesto especial aprobado, hemos tenido que extender la mano a aliados estratégicos de la Unidad como ser: la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ya que ellos nos han colaborado para poder tener por lo menos once unidades móviles que van a estar en diferentes regiones del país”, aseguró el funcionario. Las ciudades que se ha confirmado donde se va a tener la presencia de la UFTF para la recepción de informes son: San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Juticalpa, Danlí, Comayagua, El Progreso, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, La Esperanza y Gracias Lempira, actividad que será a partir del 10 de diciembre hasta el 15 de diciembre. Hernández Hércules advirtió a todos los candidatos que “el Pleno de Comisionados estará publicando e indicando a la población y al Consejo Nacional Electoral antes de la declaratoria de elecciones, quienes fueron los candidatos que cumplieron con su obligación, quienes no y a quienes se les va aperturar un expediente sansionatorio”.