Salud revisa contratación de asiáticos en construcción del hospital de Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- El subsecretario de Salud, José Castillo, informó que el gobierno realiza una revisión sobre la contratación de trabajadores asiáticos vinculados a la construcción del nuevo hospital del sur, en Choluteca, tras detectar posibles irregularidades en el proceso.
Según explicó el funcionario, el proyecto fue adjudicado a un consorcio de origen chino mediante licitación, bajo la condición de que el personal extranjero contratado fuera especializado y que no existiera disponibilidad de ese tipo de profesionales en Honduras.
Sin embargo, Castillo aseguró que durante visitas de supervisión encontró trabajadores asiáticos realizando labores de albañilería, actividades que podían ser desempeñadas por mano de obra hondureña.
“Habían unas condiciones específicas para que el personal chino que viniera a trabajar fuera personal especializado con el cual no contáramos en Honduras. Sin embargo, encontré personal asiático realizando labores de albañilería que perfectamente podrían haber realizado hondureños”, manifestó.
El subsecretario también señaló que se analizan posibles irregularidades relacionadas con el estatus migratorio de varios trabajadores extranjeros, situación que ya fue trasladada a las autoridades competentes.
De acuerdo con el funcionario, el convenio establecía un límite máximo de trabajadores extranjeros que podían laborar simultáneamente en el proyecto, el cual debía rondar las 100 personas por período; no obstante, indicó que ese número habría sido superado en varias ocasiones sin realizar los ajustes correspondientes.
La noticia se dio a conocer en agosto de 2025, cuando EL HERALDO Plus evidenció cómo decenas de asiáticos desarrollaban labores de albañilería, operaban maquinaria o trabajaban como técnicos en la construcción del nuevo hospital de Choluteca.
Este rotativo se encargó de visitar el plantel y comprobar que un proyecto que habría podido generar decenas de oportunidades laborales para los hondureños fue acaparado por la mano de obra de ciudadanos chinos.
Castillo agregó que también se han recibido denuncias sobre presuntos intentos de soborno a personal de migración para obtener permisos de permanencia en el país, situación que actualmente está bajo revisión por parte de las autoridades.
El proyecto del hospital tiene un presupuesto superior a los 100 millones de dólares y forma parte de la infraestructura sanitaria destinada a fortalecer la atención médica en la zona sur del país.