Salud revisa contratación de asiáticos en construcción del hospital de Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- El subsecretario de Salud, José Castillo, informó que el gobierno realiza una revisión sobre la contratación de trabajadores asiáticos vinculados a la construcción del nuevo hospital del sur, en Choluteca, tras detectar posibles irregularidades en el proceso. Según explicó el funcionario, el proyecto fue adjudicado a un consorcio de origen chino mediante licitación, bajo la condición de que el personal extranjero contratado fuera especializado y que no existiera disponibilidad de ese tipo de profesionales en Honduras. Sin embargo, Castillo aseguró que durante visitas de supervisión encontró trabajadores asiáticos realizando labores de albañilería, actividades que podían ser desempeñadas por mano de obra hondureña.

“Habían unas condiciones específicas para que el personal chino que viniera a trabajar fuera personal especializado con el cual no contáramos en Honduras. Sin embargo, encontré personal asiático realizando labores de albañilería que perfectamente podrían haber realizado hondureños”, manifestó. El subsecretario también señaló que se analizan posibles irregularidades relacionadas con el estatus migratorio de varios trabajadores extranjeros, situación que ya fue trasladada a las autoridades competentes. De acuerdo con el funcionario, el convenio establecía un límite máximo de trabajadores extranjeros que podían laborar simultáneamente en el proyecto, el cual debía rondar las 100 personas por período; no obstante, indicó que ese número habría sido superado en varias ocasiones sin realizar los ajustes correspondientes.