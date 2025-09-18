Albañiles, carpinteros y chef son los chinos que trabajan en el Hospital del Sur

En uno de los documentos facilitados por Salud, detallaron que el INM realizó una inspección en la construcción del hospital, donde constataron la presencia de trabajadores chinos y hondureños, “todos debidamente registrados con sus datos migratorios conforme a la base de datos oficial”, dice el documento sin brindar cifras.Esta información fue confirmada a finales de agosto por el mismo secretario general de INM, Marcos Palacios, quien quedó en pasar los datos de la cantidad de empleados chinos que laboraban en la construcción del hospital, pero no lo hizo.Salud, por su parte, explicó en el documento que “de acuerdo con la información brindada por la empresa China SEFCO Group, a través de su apoderada legal, Abogada Ada Leticia Carías, mediante comunicación enviada el miércoles 30 de julio de 2025, el proyecto ha generado 335 empleos para ciudadanos hondureños, distribuidos de la manera siguiente manera: Administración en Tegucigalpa: Treinta y cuatro (34) empleos. Obra en campo: Doscientos noventa y un (291) empleos”.El documento continúa con una conclusión en la que aseguraron que “con base en la información proporcionada y considerando los 35 trabajadores chinos que ya cuentan con la Constancia de Cumplimiento emitida por Setrass, se confirma que se cumple con lo establecido en el Artículo 11 del Código de Trabajo y el Artículo 237 de la Constitución de la República”.Estas cifras, que cuadrarían si solo se toman en cuenta los casos que ya tienen un permiso de trabajo, discrepan con los testimonios e información recopilada por este equipo de trabajo durante un recorrido, en el que los mismos trabajadores hondureños afirmaron que la mayoría de empleados eran de procedencia china. También dijeron que los militares que resguardan la entrada al plantel son los que les dan seguridad a los asiáticos.