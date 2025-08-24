Experto sobre influencia de China: La estrategia es generar dependencia en los países

El estado hondureño está en su capacidad de reclutar, renegociar y decirle a China: ‘vea, yo creo que esto no es viable para nosotros, etc’. O que el gremio como tal de los vendedores de camarones, de los que tienen el mercado de esos alimentos, pues hagan una acotación al Estado para que se haga una regulación con relación a. Reitero, con China, más allá de verse como un actor negativo, es un actor con el que se debe saber cómo tratar, o sea, es el know-how (Saber hacer). Es un actor que tiene que ver desde un enfoque estratégico y eso es un fenómeno que se ha presentado en muchos mercados en América Latina, como por ejemplo en Ecuador y en Venezuela, que han entrado ya en ese efecto perverso del préstamos por petróleo.

Digamos que en las relaciones comerciales los países son autónomos. Uno a veces tiende a concebir a China como un país enorme en el cual, pues, en el marco de la negociación y pese a las relaciones asimétricas entre un país pequeño como Honduras y un grandote en tamaño como China, en términos geopolíticos, pues habría una presión más grande. Para eso se necesitan dos. Ahí tocaría revisar muy bien cuáles han sido por parte del gobierno hondureño el manejo que se le ha dado, esos beneficios que le ha permitido a China tener en el marco de esas negociaciones. Nosotros no hemos profundizado y digamos que te mentiría en decir que sí que conozco el caso hondureño tal cual, pero para unas negociaciones se necesitan dos. Un Tratado de Libre Comercio particularmente con un actor como China no se debe llevar a la ligera, hay tratados de libre comercio que pueden incluso representar desventajas enormes entre las partes, siendo China, digamos, la principal beneficiario, porque si se firma la ligera, pues ya se sientan unas bases legales comerciales e internacionales en la que China se va a ver beneficiada.

Honduras está negociando con China un Tratado de Libre Comercio, pero también firmó varios acuerdos de cooperación en los que no se ven muchos beneficios para nuestra nación, pero sí para ellos. ¿Se podría decir que ellos están poniendo las reglas del juego?

China es consciente que en América Latina hay una debilidad institucional en esa parte... Eso hace que haya una desventaja en la simetría de poder entre América Latina y China . ¿Por qué lo digo? Porque los latinoamericanos tenemos el modelo de negociación estadounidense, el modelo de negociación implantado por Occidente, en el que hay unos valores, digamos, de honor, por decirlo así, en el marco de las negociaciones, en el efecto win-win, cada quien gana. Para los chinos, no. La forma de negociación de ellos es basada en la adquisición y en el beneficio propio. Que no quiero decir que eso sea bueno o malo, simplemente ellos lo ven así. Y por eso también salen a resaltar que con los chinos no se puede negociar, con los chinos x, y, z. Simplemente el desbalance que yo veo ahí es que ellos se toman el tiempo de estudiar cómo es nuestra idiosincrasia política, comercial, de mercado de negociación. Nosotros no nos tomamos esa molestia. Entonces hay una desventaja también importante y por eso es que se dan precisamente estos fenómenos en las relaciones sino latinoamericanas, en donde hay unas desventajas significativas, en donde China tiene la batuta, por decirlo así. Y por supuesto, el tema de inversión, el tema de infraestructura, el tema de proyectos no son la excepción.

China es un actor relevante al día de hoy en el sistema internacional y hablemos que en este momento de importante transición en el que Estados Unidos ha adoptado la estrategia de los impuestos, no de los aranceles. Aparece China como un actor que parece que podría empezar a cobrar más relevancia, pero esa relevancia la viene adquiriendo desde antes, no haciéndole un contrapeso a los Estados Unidos en materia comercial. China es un actor que ha sabido comportarse con su relación con otros actores extra hemisféricos para él, es decir América Latina, la Unión Europea, adaptando, como diríamos nosotros, al son que cada país le va a ir en virtud de que América Latina, pues si bien tiene muchas divergencias entre cada uno de los países, entre sus regiones, las experiencias de Centroamérica no son iguales. China parte del principio de conocer muy bien con quién va a negociar, y cuando digo conocer bien me refiero a su aspecto cultural, a su idiosincrasia social, política, económica, y en eso se hace entrever el tema de la institucionalidad, ¿a qué me refiero con la institucionalidad? La capacidad que tienen los gobiernos para vincular a todas las instituciones, a todas las partes del Estado dentro de las negociaciones con actores extranjeros.

Castaño, quien lleva años estudiando la influencia de China en América Latina, habló con EL HERALDO Plus sobre los efectos geopolíticos de esa nación en Honduras, así como las formas en las que opera para llegar a su propósito: generar una influencia más grande de su cultura. Esta fue la entrevista completa.

Esa es la forma en la que opera China en América Latina, incluyendo Centroamérica, pues su estrategia se basa en "generar dependencia" en todos los rubros: energía, comercio, infraestructura y telecomunicaciones, consideró Sebastián Castaño, gerente de la Fundación Andrés Bello-Centro de Investigación Chino Latinoamericano.

Tegucigalpa, Honduras.- Desde antes de las relaciones diplomáticas entre Honduras y China Popular, el gigante asiático ya tenía presencia en el país, pero ahora lo hace con más fuerza.

En Honduras hemos visto un aumento en negocios chinos y en personas de ese país nacionalizadas, ¿es un patrón repetitivo en Latinoamérica?

Sin lugar a dudas. En términos geopolíticos, Centroamérica y Honduras, no es la excepción, representa un foco geoestratégico para China, porque es el centro del continente, porque se pueden generar, digamos, infecciones de carácter extractivo en sus mares, en sus zonas especiales, se pueden generar zonas especiales ecológicos en los océanos, puede estar cerca a los Estados Unidos o al Caribe y pues bueno, esto también representa un poder generar un contrapeso a los Estados Unidos. Hay muchos factores por los que Honduras puede ser bastante atractivo para China en términos geopolíticos. China, una de sus estrategias que maneja a través de lo que es la diáspora, ya sea por negocios, ya sea por migración, ya sea por factores, digamos, de interés. ¿A qué me refiero con la diáspora? Toda esa migración de chinos hacia otros países, hace parte de una estrategia basada en el soft power, entendido como el poder suave en las relaciones internacionales. Poder extender, generar, digamos, esos nichos de población, de su población en otros países le permite permear en las culturas, hacer atractivo al país a través de su migración, desde su capacidad migratoria... Entendiendo ese poder suave, no la capacidad que tiene un Estado a través de su economía, a través de su poderío militar, a través de su capacidad de territorio, sino a través de lo que es precisamente esa parte cultural. Y si tú te das cuenta, la parte cultural es muy importante.

¿Esto también lo hacen a través de sus productos? Aquí en Honduras los pequeños empresarios se quejan que es difícil competir con los productos chinos por su precio.

Eso está marcado mucho en la parte idiosincrática de ellos. ¿A qué me refiero en la parte idiosincrática? Más allá de que sea una estrategia de Estado o no. ¿A qué me refiero con estrategia de Estado? Que sea como unos peones del gobierno del Partido Comunista que vayan, a eso me refiero. No sé si sea eso, pero sí sé que tanto en cómo operan, digamos, en términos competitivos a nivel internacional, a través de sus mercados, a través de sus productos, está el tema de costos. Por ejemplo, un trabajo muy interesante que estoy realizando acá precisamente sobre los efectos geopolíticos de los proyectos en materia de transición energética chinos en América Latina. Tomé varios países de base en la región y algo que se identifica, por ejemplo, en lo que es Ecuador, Perú, Chile, es que los costos en materia de transición energética son bajos, son mucho más bajos, por ejemplo, en materia de infraestructura de los que puede proveer la Unión Europea. Ya extrapolando a los micronegocios, a los negocios populares, los chinos siempre han tenido esa estrategia de vender todo a menor precio y esa materia competitiva con los mercados locales es muy difícil competir.

Honduras ya ha tenido empresas que ganan licitaciones en proyectos de infraestructura, pero ahora hay dos empresas chinas que compiten por la construcción de la represa El Tablón. Este medio encontró que ambas están rodeadas de sanciones y polémicas. ¿Qué conocen desde la Fundación Andrés Bello?

No estoy muy enterado de temas de irregularidades por parte de estas empresas. Ahora bien, sí es importante tener en cuenta que, en general, lo que nosotros hemos percatado en cómo actúan las empresas, particularmente chinas, es decir, en términos generales, sea esta o sea otro tipo de consorcios, no me refiero únicamente a China (Gezhouba), a CNOOC Group, sino también me refiero, por ejemplo, National Petroleum Corporation, NPC; a China Petrochemical Corporation (Sinopec) a China National Oil Corporation; Zijin Mining Group, que es una de las empresas más activas de China en materia de extracción minera en América Latina. Es decir, una manera de operar muy particular y entre esas maneras está la capacidad de flexibilizarse y adaptarse a la inserción económica a través de Joint Venture (inversión conjunta a largo plazo).

Según nuestras investigaciones, Yellow River Co. LTD es subsidiaria de PowerChina, y China Gezhouba Group No. 3 Engineering Co. LTD, filial del conglomerado China Energy Engineering Group.

Eso es una estrategia que ellos podrían utilizar mucho porque es un mecanismo que tienen para decir no toda la responsabilidad es mía y ahí se vinculan muchos temas de responsabilidad social empresarial, etcétera, sino que también hay una responsabilidad del Estado y se mimetizan y a su vez adquieren el conocimiento de cómo están acostumbrados a trabajar en cada país. Hay una fuerte concentración sectorial en hidrocarburos en infraestructura, hay un alto nivel de irregularidades y casos críticos de opacidad. No sé cómo qué tan transparente esté siendo el tema, digamos, de resultados de este proyecto en Honduras, pero pues eso es muy común, por ejemplo, por parte de los chinos. Pero más que por parte de los chinos es que ellos dicen ‘nosotros tenemos estos resultados’, pero ya es responsabilidad del Estado receptor publicarlos o no. Y finalmente yo creo también que está el tema relacionado a la debilidad institucional, que es lo que yo te manifestaba, digamos, la capacidad de transparencia financiera y los cuellos de botella que se suelen dar. Esos son a grandes rasgos lo que hemos percibido de los negocios y de las inversiones de China en materia de infraestructura y en materia de construcción de hidroeléctricas en América Latina.

¿Esta podría ser la forma en la que operan las empresas para obtener licitaciones en países como Honduras?

Por supuesto, porque es la forma también para poder aprender esa parte no solamente de cómo se desenvuelve en materia los trabajadores, es decir, locales, sino también cuál es el íntegro que tienen cada uno de los estados y las dinámicas de trabajo a nivel, digamos, de contratos, a nivel de resultados, a nivel incluso de cubrimiento periodístico sobre el particular. Es como una evaluación que ellos hacen con relación a los proyectos que lo hagan a través de Joint Venture.

¿Por qué se centran más en proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, que son como los rubros en los que le han entrado fuerte aquí en Honduras?

No solamente en Honduras, eso es en general en América Latina. Nosotros, si bien contamos con recursos naturales, contamos con espacios geográficos que dan para hacer la construcción con relación a temas de infraestructura, contamos con capacidad hidráulica y con otros que nos hacen, digamos, países ricos en la región. No contamos con el brazo económico y con la tecnología para desarrollarla, es nos hace dependientes de otros actores extra hemisféricos o extra regionales, hablando de América Latina, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Canadá, como es el caso de Japón, como es el caso de Corea. Y pues China no es la excepción ante el vacío y ante la ausencia de Estados Unidos, particularmente en el tema de infraestructura y en generación de energía. El tema de infraestructura sí representa un punto crítico e incluso se extrapola el tema de seguridad cuando tiene un liderazgo y cuando tiene una presencia. Que tenga la batuta de proyectos de infraestructura, de proyectos de electricidad, hace que los países generen una dependencia enorme hacia China. En la parte de infraestructura, todas sus herramientas, todos los diseños, son impuestos por los chinos. Son exigencias, más exigencias, son diseños de hechos. Y eso también genera una dependencia a largo plazo. Entonces, es algo estratégico que utiliza.

¿Entonces China busca que los países tengan dependencia de ellos?

Es algo estratégico que utiliza, y claro, ante el vacío que hay por la ausencia de Estados Unidos o de otros sectores, pues los chinos lo aprovechan y los Estados latinoamericanos lo vemos como una oportunidad.