Experto sobre influencia de China: La estrategia es generar dependencia en los países

<b>¿Podríamos decir que vamos a seguir viendo más empresas chinas licitando proyectos, más negocios chinos en Honduras, más chinos que buscan nacionalizarse?</b>El apetito por entrar a competir en materia de proyectos, en materia de infraestructura, es alto. Y reitero, ahí está el Estado hondureño que va a tener la facilidad de saber cómo negociar en los términos de referencia. En materia de los tiempos, en materia de los resultados, en términos de sabiduría, en términos de respuestas.<b>La aceptación de la población de los países con los que China tiene relación, ¿es importante para ellos?</b>Es muy importante... A ellos sí les importa, porque es precisamente parte de su estrategia de soft power y es una estrategia, digamos, nítida que tiene la República Popular.