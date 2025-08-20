Honduras recibirá a migrantes que Estados Unidos denegó solicitudes de asilo

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Estados Unidos (EE UU) enviará a 240 migrantes de otras nacionalidades a Honduras, según establece un acuerdo que firmaron ambas naciones recientemente. Como parte de las medidas del presidente Donald Trump para frenar la migración, Honduras recibirá a decenas de personas que se les denegó su solicitudes de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos. El documento denominado "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la Cooperación en el Examen de Solicitudes de Protección" establece que Honduras brindará refugio a los que ingresen referidos por EE UU.

Wilson Paz, director del Instituto Nacional de Migración (INM), explicó que el convenio no se refiere a que Honduras será un "tercer país seguro". El mismo fue firmado durante la visita al país de Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estado Unidos, informó Paz. "Es un acuerdo en el cual Honduras se compromete a recibir personas que soliciten refugio en nuestro país. No es recibir migrantes como tal, sino personas que Estados Unidos quizá le denegó el refugio, y que podrían tener una opción de solicitar un refugio en nuestro país, o ya sea cualquier país de los cuales Estados Unidos tenga un acuerdo firmado", detalló a EL HERALDO. Es decir que, si a un migrante latinoamericano el gobierno estadounidense le denegó la solicitud de asilo en su frontera, éste tendrá la opción de solicitar refugio en Honduras. El solicitante será enviado por Estados Unidos a Honduras, ejemplificó el funcionario.

Hasta ahora, el acuerdo se limita a ciudadanos de países de habla hispana de Latinoamérica los cuales no requieran visa para ingresar al territorio y no más de diez individuos transferidos por mes, o sea, un total de 240 en el primer período de dos años al acuerdo. Honduras no recibirá a menores que viajen solos, así como personas que están involucradas en crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, pornografía infantil, entre otro ilícitos.

Actualmente, el convenio no se ha hecho efectivo debido a que está gestionando el apoyo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Honduras; no obstante, las limitaciones presupuestarias para los organismos que brindan cooperación internacional ha caído drásticamente y ha paralizado efectividad del acuerdo, señaló Paz. El documento publicado en el Diario Oficial La Gaceta en junio señala que el Gobierno de los Estados Unidos deberá de remitir al Gobierno de Honduras el manifiesto de vuelo de las personas a ser trasladadas con setenta y dos horas de anticipación a su traslado. Asimismo, Honduras podría rechazar la transferencia de cualquier persona que considere haber cometido un crimen contra la paz o un crimen de lesa humanidad. Para el coordinador de Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), César Castillo, el convenio establece la ayuda humanitaria que el país dará a los migrantes expulsados de Estados Unidos. Sin embargo, considera que el país no está preparado para atender a las personas extranjeras que vengan desde Estados Unidos.