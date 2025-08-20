Honduras recibirá deportados de América Latina por dos años tras acuerdo con EE UU

Preguntado al respecto, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo a CBS News que no comentan el contenido de “negociaciones diplomáticas privadas”, al tiempo que añadió que el Departamento de Estado “está haciendo todo lo posible para apoyar la política del presidente de mantener América a salvo expulsando a los inmigrantes ilegales que no tienen derecho a estar en Estados Unidos”.Desde que llegó en enero a la Casa Blanca, donde regresó con promesas como deportaciones a gran escala, Trump ha impulsado expulsiones exprés a países como El Salvador, Sudán y Esuatini.