Honduras recibirá deportados de América Latina por dos años tras acuerdo con EE UU

  • 20 de agosto de 2025 a las 10:48
Honduras figurará entre los países terceros que recibirá a migrantes deportados por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

 Foto: El Heraldo

Washington, Estados Unidos.- La administración de Donald Trump está persuadiendo a países de todo el mundo para que acepten recibir a personas de otras nacionalidades deportadas por Estados Unidos, ha establecido ya acuerdos con más países, como Honduras y Uganda, y busca sumar a esta política a otras naciones, como España y Ecuador.

Así lo afirmó este miércoles CBS News en base a documentos internos a los que ha tenido acceso, en los que figura que, por ejemplo, Uganda ha aceptado recientemente recibir deportados de Estados Unidos naturales de otros países africanos, en tanto en cuanto no tengan historiales criminales.

Más de 300 niños hondureños han sido deportados este 2025 e ingresados al Senaf

La información se publica después de que Estados Unidos reanudara el pasado mes de julio los vuelos de deportación a terceros países una vez que la Corte Suprema dio vía libre a la Administración Trump para llevar a cabo estas expulsiones, lo que supuso una victoria para el presidente y sus políticas de mano dura contra la inmigración.

También el gobierno de Honduras, presidido por Xiomara Castro, ha acordado recibir deportados de otros países hispanohablantes de América Latina, incluyendo familias con niños, según CBS, que abundó que el Ejecutivo hondureño aceptó un número “relativamente pequeño” de deportaciones –“solo unos pocos cientos en dos años”-, aunque el documento muestra que podría decidir aceptar más.

Son al menos una docena de países los que han aceptado o acordado aceptar deportados de otras nacionalidades desde que Trump volvió a la Casa Blanca, y las autoridades de Estados Unidos han estado cortejando “agresivamente” a otros gobiernos, añadió CBS News.

Y aseguró, en este sentido, que la administración republicana ha solicitado a otras naciones como España y Ecuador que reciban a deportados de Estados Unidos de terceros países.

Más de 18 mil hondureños han sido deportados en lo que va de este 2025

Preguntado al respecto, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo a CBS News que no comentan el contenido de “negociaciones diplomáticas privadas”, al tiempo que añadió que el Departamento de Estado “está haciendo todo lo posible para apoyar la política del presidente de mantener América a salvo expulsando a los inmigrantes ilegales que no tienen derecho a estar en Estados Unidos”.

Desde que llegó en enero a la Casa Blanca, donde regresó con promesas como deportaciones a gran escala, Trump ha impulsado expulsiones exprés a países como El Salvador, Sudán y Esuatini.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

