Más de 300 niños hondureños han sido deportados este 2025 e ingresados al Senaf

La funcionaria detalló que del total, 224 son niños y 153 niñas que viajaban solos y fueron retornados desde <b>Estados Unidos, México, Guatemala y Belice</b>.Los menores son acogidos temporalmente por la institución mientras se localiza a un pariente cercano que pueda asumir su tutela legal.“Aplicamos una medida de protección que empieza por identificar a los padres. Primero llamamos al Centro de Atención al Migrante para saber si tienen registro, y si no los encontramos, buscamos a otro familiar cercano”, explicó Cuello.