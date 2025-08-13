  1. Inicio
Más de 300 niños hondureños han sido deportados este 2025 e ingresados al Senaf

En los primeros siete meses de 2025 la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) registró a 377 niños que fueron deportados de otros países

  • 13 de agosto de 2025 a las 00:00

Tegucigalpa, Honduras.- En los primeros siete meses de 2025, al menos 377 menores de edad han sido deportados y trasladados a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), informó la titular de esta dependencia, Lizeth Cuello.

La funcionaria detalló que del total, 224 son niños y 153 niñas que viajaban solos y fueron retornados desde Estados Unidos, México, Guatemala y Belice.

Los menores son acogidos temporalmente por la institución mientras se localiza a un pariente cercano que pueda asumir su tutela legal.

“Aplicamos una medida de protección que empieza por identificar a los padres. Primero llamamos al Centro de Atención al Migrante para saber si tienen registro, y si no los encontramos, buscamos a otro familiar cercano”, explicó Cuello.

Honduras, el segundo país de América que más vuelos con deportados recibe

Según informó, una vez localizado el tutor legal y reunido con el menor, el Senaf ofrece charlas preventivas sobre los riesgos de que un niño viaje sin compañía de un adulto y las implicaciones legales de esta situación.

En el 2024 se registraron 1,827 casos de menores que fueron deportados desde otros países del extranjero, de los cuales solo 617 eran niñas y el resto varones.

Honduras registra un aumento del 9,2 % en las deportaciones en 2025

Hondureños deportados desde Estados Unidos

Este año, las cifras se han visto impactadas por las políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos, impulsadas por el presidente Donald Trump, cuya administración ha intensificado las redadas y deportaciones.

En lo que va de 2025, más de 13,000 hondureños han sido deportados desde Estados Unidos; 2,087 de ellos tenían entre 11 y 20 años.

Mayo fue el mes que más migrantes hondureños fueron retornados al país en 35 vuelos registrados, siete de ellos eran vuelos militares provenientes de Estados Unidos.

