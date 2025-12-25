Fichajes: Messi une a otro argentino, Barcelona va por portugués y futuro de Mastantuono

Rashford se pronuncia en Sport sobre su futuro: "Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el mismo momento que llegué sentí que todo el mundo me recibió muy bien. Para mí, la razón por la que estoy aquí es ayudar al equipo a ganar trofeos. Claro que quiero quedarme, pero la razón por la que trabajo duro es para ganar títulos con el Barça. Estoy en el sitio y en el entorno perfecto para seguir mi viaje como jugador de fútbol, así que solo intento dar lo mejor de mí cada día y ayudar al equipo a ganar. Veremos qué pasa el próximo verano."