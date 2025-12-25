Hombre mata a su hermano a machetazos en El Paraíso; víctima acababa de llegar de EE UU

El Paraíso, Honduras.- Un hombre le quitó la vida a su propio hermano, quien recientemente había regresado al país procedente de Estados Unidos, el hecho violento ocurrió en el departamento de El Paraíso. De acuerdo con el relato del presunto agresor, este creía que un individuo identificado como “Pain Cruz” lo estaba buscando junto a supuestos sicarios, por lo que pensó que su hermano era una de las personas enviadas para atacarlo.

“Yo estaba nervioso”, declaró el detenido ante las autoridades, al intentar explicar lo ocurrido. Asimismo, aseguró que le habían dicho que había recibido dinero para matarlo. “Le habían pagado a él para que me matara a mí, a Pain Cruz”, manifestó. El hombre también afirmó estar arrepentido por lo sucedido y reconoció que perdió el control al momento del ataque. “Cuando lo agarré, uno pierde la mente”, expresó, al tiempo que lamentó que la víctima fuera su propio hermano. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.