Hombre mata a su hermano a machetazos en El Paraíso; víctima acababa de llegar de EE UU

El Paraíso, Honduras.- Un hombre le quitó la vida a su propio hermano, quien recientemente había regresado al país procedente de Estados Unidos, el hecho violento ocurrió en el departamento de El Paraíso.
De acuerdo con el relato del presunto agresor, este creía que un individuo identificado como “Pain Cruz” lo estaba buscando junto a supuestos sicarios, por lo que pensó que su hermano era una de las personas enviadas para atacarlo.
“Yo estaba nervioso”, declaró el detenido ante las autoridades, al intentar explicar lo ocurrido.
Asimismo, aseguró que le habían dicho que había recibido dinero para matarlo. “Le habían pagado a él para que me matara a mí, a Pain Cruz”, manifestó.
El hombre también afirmó estar arrepentido por lo sucedido y reconoció que perdió el control al momento del ataque. “Cuando lo agarré, uno pierde la mente”, expresó, al tiempo que lamentó que la víctima fuera su propio hermano.
Según su testimonio, la víctima había llegado de Estados Unidos hace aproximadamente ocho meses, información que también fue confirmada por familiares.
“Yo andaba desvelado porque me andaban buscando y yo sin hacerle nada”, agregó el ahora detenido, insistiendo en que actuó por miedo.
La Policía Nacional informó que el sospechoso fue capturado en el lugar de los hechos y que además se decomisó el machete con el que se habría cometido el crimen.
La víctima quedó tendida en una calle de tierra, cerca de una pila utilizada para almacenar agua, donde se estaba a la espera de Meicna Forense para realizar el levantamiento correspondiente.