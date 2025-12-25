Esposa y yerno de Roberto Contreras fueron elegidos como diputados al Parlacen 2026-2030

Junto a la declaratoria de resultados presidenciales tras las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras también conoció los nombres de los diputados que representarán al país en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y una de las grandes sorpresas es ver los nombres de la esposa y el yerno de Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula. Aquí más detalles.
Roberto Contreras es el alcalde de San Pedro Sula desde el 2022 y según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) está resultando reelegido para un periodo más. También es el actual presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL); pero no solo él estará en un cargo de elección, también su esposa y su yerno.
Steve Adolfo Fajardo Vargas es un conocido político de San Pedro Sula, que es el yerno de Roberto Contreras y su asesor. Tiene 36 años y actualmente labora en la alcaldía de la cabecera departamental de Cortés, es decir, junto a su suegro.
Dentro de la comuna ha sido muy criticado, pues aseguran que Steve participa en reuniones de corporación, sesiones de gerentes, entre otras reuniones importantes, aunque no figura en la planilla municipal.
Steve resultó electo como diputado suplente al Parlacen para el periodo 2026-2030. Son 20 diputados propietarios y 20 suplentes los que representan a Honduras en este organismo.
La diputada propietaria de la curul de Steve es su suegra, Zoila Arcadia Santos Zamora, quien ha estado casada con Roberto Contreras desde aproximadamente 37 años y tienen cuatro hijos con él.
Tanto Zoila como Steve fueron elegidos en representación del Partido Liberal para el Parlacen, institución política que su esposo y suegro, respectivamente, dirige desde abril de este año 2025.
En agosto de este mismo año, Zoila y su yerno fueron citados por el Ministerio Público de Honduras para comparecer en calidad de "personas de interés" por una investigación en torno a contratos otorgados de forma irregular desde la municipalidad.
Y es que en 2024, el Ministerio Público citó a la señora Santos en calidad de investigada por supuestos delitos de lavado de activos, fraude y malversación de caudales públicos. Una de las controversias incluyó menciones sobre una supuesta propiedad de alto valor que el alcalde negó que fuera de su pertenencia.
En el caso de su yerno, Steve, El Ministerio Público alega que hubo adjudicaciones irregulares de contratos, especialmente con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., para proyectos de mejora vial y obras públicas entre julio de 2023 y abril de 2024. Parte de los recursos supuestamente se transfirieron a cuentas vinculadas con los acusados, incluyendo intermediarios familiares. En particular, se mencionan montos de más de 5.9 millones de lempiras transferidos a través de su tío, Josué David Fajardo, y luego en efectivo a él.
Luego de las investigaciones, el Ministerio Público acusó en octubre de 2025 a un nutrido grupo de exfuncionarios y contratistas de San Pedro Sula por un fraude que supera los 45.5 millones de lempiras. A Fajardo se le acusó por los delitos de: fraude, tráfico de influencias y lavado de dinero.
El Poder Judicial ordenó la captura inmediata de Steve en octubre y desde la Secretaría de Seguridad confirmaron la solicitud de que se emitiera una alerta roja internacional para dar con su paradero, a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)
Tanto por el caso de su esposa como por el de su yerno, Contreras dijo que su familia estaba siendo víctima de una persecución política iniciada por el gobierno de Libertad y Refundación, a través del aparato estatal.
"El Pollo", como se le conoce a Roberto Contreras por su emprendimiento con un restaurante de pollo frito, muy reconocido en la zona norte, también tendrá a otros parientes en el Estado: Su hermano, Rolando Contreras, está resultado electo como diputado por Cortés por el PINU-SD y el hermano de Steve, Christopher Josué Fajardo Vargas, estaría quedando como regidor de la municipalidad de San Pedro Sula. Como diputados en el Parlacen, Zoila y su yerno ganarán 4,200 dólares, equivalentes a 110,791.8 lempiras al cambio actual (25 de diciembre 2025)