Esposa y yerno de Roberto Contreras fueron elegidos como diputados al Parlacen 2026-2030

En el caso de su yerno, Steve, El Ministerio Público alega que hubo adjudicaciones irregulares de contratos, especialmente con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., para proyectos de mejora vial y obras públicas entre julio de 2023 y abril de 2024. Parte de los recursos supuestamente se transfirieron a cuentas vinculadas con los acusados, incluyendo intermediarios familiares. En particular, se mencionan montos de más de 5.9 millones de lempiras transferidos a través de su tío, Josué David Fajardo, y luego en efectivo a él.