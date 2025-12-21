Masacre deja tres muertos y varios heridos en una fiesta en Sulaco, Yoro

Yoro, Honduras.- Tres personas murieron en una masacre registrada en horas de la madrugada de este domingo 21 de diciembre en el municipio de Sulaco, aldea Laas Vegas, departamento de Yoro.
Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Emerson Pavón, de entre 19 y 20 años de edad, originario de El Progreso, Yoro; Daniel Eduardo Ulloa, de 22 años, residente en la aldea San Antonio, Sulaco, Yoro; y Gabriela Trejo, de 24 años, originaria de la aldea Las Cañas, en el mismo municipio.
Asimismo, se informó que al menos siete personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad, quienes están siendo atendidas en un centro asistencial.
De manera preliminar, en el lugar se había reportado la muerte de dos personas; sin embargo, posteriormente se confirmó que el número de víctimas mortales asciende a tres.
El hecho violento ocurrió durante una fiesta que se realizaba en un salón de eventos de ese municipio.
Supuestamente, hombres armados ingresaron a la fiesta y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.
La Policía Nacional, en horas de la madrugada, se trasladó hasta la aldea Las Vegas, donde ocurrió el hecho y trasladó a los heridos a un centro asistencial.
Personas que conocían a las víctimas comenzaron a lamentar lo ocurrido. “¡Ay Dios, no lo puedo creer! Una bella persona, Gaby, cuánto lo siento. Que Dios le dé fuerza y consuelo a su madre”, expresaron.