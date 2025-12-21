¿Cómo estará el clima en Honduras durante la Navidad 2025?

Tegucigalpa, Honduras.— El territorio hondureño mantendrá condiciones climáticas agradables durante las fiestas de Navidad 2025, según los pronósticos meteorológicos disponibles hasta el momento.

Las proyecciones para los días 24 y 25 de diciembre señalan que los hondureños disfrutarán de un clima seco en la mayor parte del país, especialmente en las zonas central, occidental y oriental.

Tanto durante el día como en la noche, Honduras registrará nubosidad parcial y un ambiente templado. Sin embargo, de acuerdo con los informes preliminares, no se esperan lluvias.