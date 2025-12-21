  1. Inicio
¿Cómo estará el clima en Honduras durante la Navidad 2025?

Se proyecta que la mayor parte del país registre un clima seco y sin lluvias durante la Navidad de 2025, a excepción de la zona norte, donde se esperan precipitaciones intermitentes

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 10:45
Las proyecciones para los días 24 y 25 de diciembre señalan que los hondureños disfrutarán de un clima seco en la mayor parte del país, especialmente en las zonas central, occidental y oriental.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.— El territorio hondureño mantendrá condiciones climáticas agradables durante las fiestas de Navidad 2025, según los pronósticos meteorológicos disponibles hasta el momento.

Tanto durante el día como en la noche, Honduras registrará nubosidad parcial y un ambiente templado. Sin embargo, de acuerdo con los informes preliminares, no se esperan lluvias.

La zona norte será la única que marcará una diferencia durante las celebraciones navideñas, ya que se prevé el ingreso de un sistema frontal que provocará un incremento en la humedad y la cobertura nubosa en el litoral atlántico.

En Tegucigalpa, se pronostican temperaturas máximas de hasta 25 °C y mínimas cercanas a los 14 °C. No se proyectan lluvias, pero sí un ambiente fresco.

En el occidente del país, en cambio, predominará un clima seco, con temperaturas que oscilarán entre los 24 °C y 25 °C. Durante la noche, estas podrían disminuir aún más.

La zona oriental, como Danlí, El Paraíso, también registrará condiciones estables, con temperaturas cercanas a los 25 °C durante el día y más bajas en horas nocturnas. Tampoco se esperan precipitaciones.

Esto significa que la mayor parte de la población hondureña podrá celebrar las fiestas navideñas con normalidad, excepto en la zona norte, donde se recomienda tomar las precauciones necesarias debido a las condiciones climáticas.

Redacción web
