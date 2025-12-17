Municipios aledaños al Distrito Central están listos para recibir a los capitalinos en Navidad

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque el cierre de 2025 no estuvo acompañado de la tradicional villa navideña organizada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), los municipios aledaños a Tegucigalpa ya están listos para recibir a los capitalinos en estas fiestas decembrinas. Entre las opciones más concurridas destaca la villa navideña de Santa Lucía, ubicada en el corazón del conocido “pueblo de las flores”. Este destino es emblemático por sus laberintos de luces y espacios alusivos a la Navidad que cautivan a visitantes nacionales e internacionales con vistas panorámicas de Tegucigalpa desde el gran mirador del municipio. Según Julio Avilés, edil de Santa Lucía, el espacio dedicado a las festividades del último mes del año permanecerá abierto al público hasta el 15 de enero de 2026. "Esta es una oportunidad para que vengan muchos visitantes, y para que nuestros emprendedores puedan ofrecer una buena variedad de productos de temporada", aseguró Avilés. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, capitalinos consultados por EL HERALDO aseguraron que ante la ausencia de la emblemática villa navideña municipal, el turismo se convirtió en su mejor alternativa para celebrar las fiestas de diciembre. “En años anteriores siempre acudíamos a la villa navideña de la alcaldía porque era gratuita y se había vuelto casi una tradición familiar. Este año buscamos otras opciones en distintos lugares y la experiencia ha sido muy bonita”, expresó Miriam Fúnez, residente de Tegucigalpa.

Asimismo, a 30 minutos al norte de la capital se encuentra Valle de Ángeles, un pintoresco municipio que desde el pasado 5 de diciembre abrió sus puertas al público con su paseo navideño en el casco histórico. Mediante un recorrido, el pueblo ofrece una propuesta navideña mediante el despliegue de color, luces y nacimientos que atrae a familias enteras. Pobladores del lugar destacaron que la realización de la villa navideña “no se trata solo de una fecha más”, sino de una experiencia que deja recuerdos imborrables, especialmente en los niños. “Es muy bonito ver el sector tan decorado, pero es aún más significativo para los niños, porque transmite alegría a la gente y, principalmente, a ellos”, afirmó María Almendarez, capitalina que celebra la navidad haciendo turismo en los pueblos aledaños a la capital.

Como parte del catálogo de destinos que ofrecen una experiencia amena para la población, destaca Santa Ana, al sur de la capital. Con coloridos árboles navideños y luces que desembocan el espíritu decembrino, el reconocido municipio "coleccionista de los atardeceres" ya está listo para recibir a la población hondureña que desee disfrutar de las fiestas navideñas rodeados de un ambiente pintoresco.

Puntos locales

Para muchos hondureños, los parques y sectores locales también se posicionan con un alto tráfico poblacional atraídos por las luces, vistas panorámicas y ambiente festivo. Por ejemplo, El Picacho se convirtió en uno de los parques más visitados, con renos decorativos y un ambiente navideño que invita a compartir en familia parte de los momentos más emblemáticos del doceavo mes. En El Picacho, los horarios atención son extendidos, ya que está abierto todos los días desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:00 de la madrugada, permitiendo a los capitalinos disfrutar del lugar tanto de día como de noche. Otro de los puntos destacados es la concurrida Avenida Cervantes, que rodeada de colores pintorescos y luces multicolores, ofrece a la población espacios de convivencia en uno de los tesoros del centro histórico.