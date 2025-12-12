Capitalinos preparan monigotes de Año Viejo entre pólvora, crítica y creatividad

Tegucigalpa, Honduras.- Con ropa y zapatos viejos, zacate y cohetes, los capitalinos ya elaboran los tradicionales monigotes de Año Viejo, una expresión popular cargada de creatividad y crítica social que cada 31 de diciembre arde en distintos puntos de Tegucigalpa y municipios cercanos.

A través de figuras que retratan el acontecer nacional, los capitalinos encuentran una forma particular de manifestar su descontento hacia personajes políticos y figuras públicas del país.

Los tradicionales muñecos de “Año Viejo”, que serán quemados en 19 días, comienzan a ganar notoriedad en distintos sectores de la capital y en municipios cercanos como Valle de Ángeles.

Es de destacar que las figuras políticas predominan entre la inspiración de los creadores. La pareja presidencial, Xiomara Castro y su esposo José Manuel Zelaya Rosales y el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, se encuentran entre los personajes más representados.

Redondo, y otras figuras como el entrenador de la selección nacional, Reinaldo Rueda, también han sido motivo de sátira y crítica en los pichingos que recorren las colonias.