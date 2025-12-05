Municipios cercanos comienzan a vender pólvora; DC refuerza operativos de control

Tegucigalpa, Honduras.- Con tiempo de anticipación, cientos de hondureños se preparan para recibir el 24 y 31 de diciembre con la polémica y hasta colorida pólvora; que además de dar la bienvenida a la media noche, también pinta el cielo de colores.
Previo al tiempo fuerte del doceavo mes -que según vendedores es a partir del 15 de diciembre- los famosos "cuetes" ya forman parte del panorama de ventas en los municipios aledaños al Distrito Central.
Según Dennis Alvarado, vendedor de distintos tipos de pólvora ubicado en el municipio de Santa Lucía, espera que las personas acudan a comprar responsablemente su producto.
"Este es un negocio que todos los años se va innovando, todos los años tienen algo diferente que vender, tenemos productos de todos los precios y tamaños que se adaptan al gusto del cliente, pero también tenemos precaución hacia donde van los productos", aseguró.
Sin embargo, explicó que de la misma forma en la que cientos de comerciantes salen a las calles a vender sus productos en los diferentes puntos del país durante diciembre, también se respetan las leyes municipales.
Restricciones y multas
Al igual que años anteriores, miembros de la Alcaldía Municipal del Distrito Central aseguraron a EL HERALDO que durante diciembre realizarán jornadas "antipólvora" en los mercados de la capital.
"Si se harán operativos en conjunto con la Policía Municipal en los mercados con multas de hasta cinco mil lempiras en adelante", aseguró Marco Méndez, gerente de Orden Público de la AMDC.
Además, Méndez explicó a este rotativo que a partir del 15 de diciembre comenzarían las ventas para al menos 300 comerciantes capitalinos con permiso de operación temporal.
"A partir del 15 de diciembre, vendedores autorizados por la AMDC podrán instalarse en el Paseo Liquidambar ubicado en el Centro Histórico, que será regulado por la Alcaldía", apuntó
Bajas ventas
Asimismo, vendedores explicaron que debido a las recientes elecciones generales 2025, las ventas se perfilaban bajas por "el miedo de las personas ante posibles relajos".
"A comparación del año pasado nuestras ventas bajaron hasta el 50%, en mi caso hay días que solo me voy con 100 lempiras en el bolsillo porque no se nos está vendiendo mucho", aseguró Mirna Estrada, vendedora ubicada en la peatonal del centro histórico desde hace más de cinco años.
"Pedimos a la población que recurra a los pequeños y medianos emprendedores durante estas fechas, tenemos ropa, flores, calzado de buena calidad y a buen preció", finalizó.