Municipios cercanos comienzan a vender pólvora; DC refuerza operativos de control

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​​Con tiempo de anticipación, cientos de hondureños se preparan para recibir el 24 y 31 de diciembre con la polémica y hasta colorida pólvora; que además de dar la bienvenida a la media noche, también pinta el cielo de colores.

Previo al tiempo fuerte del doceavo mes -que según vendedores es a partir del 15 de diciembre- los famosos "cuetes" ya forman parte del panorama de ventas en los municipios aledaños al Distrito Central.

Según Dennis Alvarado, vendedor de distintos tipos de pólvora ubicado en el municipio de Santa Lucía, espera que las personas acudan a comprar responsablemente su producto.

"Este es un negocio que todos los años se va innovando, todos los años tienen algo diferente que vender, tenemos productos de todos los precios y tamaños que se adaptan al gusto del cliente, pero también tenemos precaución hacia donde van los productos", aseguró.

Sin embargo, explicó que de la misma forma en la que cientos de comerciantes salen a las calles a vender sus productos en los diferentes puntos del país durante diciembre, también se respetan las leyes municipales.