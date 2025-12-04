Capital roja y verde: Comienzan ventas de pascuas por la época de Navidad

Tegucigalpa, Honduras.- Las tradicionales plantas de Pascua comenzaron a llenar de color varios puntos de venta de la capital hondureña y de las salidas de la ciudad. Los vendedores esperan que este diciembre las ventas de esta flor decorativa sean favorables.
A pesar de ser uno de los artículos más buscados en esta época, los comerciantes aseguran que las compras han estado bajas en las últimas semanas.
“La esperanza es que con la llegada de diciembre aumente la afluencia de clientes que buscan decorar sus viviendas”, expresó Irma Mendoza, administradora del vivero El Esfuerzo, ubicado en el kilómetro 5 hacia Valle de Ángeles.
“No está tan bien la venta, esperamos que mejore ahora en diciembre”, comentó mientras mostraba las distintas variedades que ofrece en su vivero.
Las plantas se comercializan desde mediados de noviembre, aunque la mayor demanda suele registrarse en los primeros 15 días de diciembre, cuando las familias acostumbran a adornar sus casas, terrazas y oficinas para las fiestas navideñas.
Los viveros ofrecen una amplia gama de variedades de Pascua, desde la tradicional roja hasta tonos rosados, amarillos y la conocida colocha, que destaca por la forma particular de sus hojas.
Los precios varían según el tamaño de la macetera, con opciones desde 95 hasta 650 lempiras. Los productores explican que las plantas más costosas son aquellas cultivadas en maceteras grandes, que requieren más tiempo y cuidados especializados.
Muchas de las flores ofrecidas en esta temporada provienen de áreas como Valle de Ángeles y El Zamorano, zonas reconocidas por la calidad de sus viveros y por mantener la tradición de cultivar plantas ornamentales durante todo el año.
A pesar de las dificultades económicas que enfrentan los vendedores mantienen la expectativa de que diciembre sea un mes positivo, ya que la Pascua sigue siendo uno de los símbolos navideños más apreciados por las familias hondureñas.
En el vivero El Esfuerzo, doña Irma invita a la población a llegar y conocer las variedades disponibles. “Invitamos a todos a que nos visiten y se lleven su plantita para alegrar la Navidad”, expresó mientras acariciaba una planta.