Capital roja y verde: Comienzan ventas de pascuas por la época de Navidad

Tegucigalpa, Honduras.- Las tradicionales plantas de Pascua comenzaron a llenar de color varios puntos de venta de la capital hondureña y de las salidas de la ciudad. Los vendedores esperan que este diciembre las ventas de esta flor decorativa sean favorables.

A pesar de ser uno de los artículos más buscados en esta época, los comerciantes aseguran que las compras han estado bajas en las últimas semanas.

“La esperanza es que con la llegada de diciembre aumente la afluencia de clientes que buscan decorar sus viviendas”, expresó Irma Mendoza, administradora del vivero El Esfuerzo, ubicado en el kilómetro 5 hacia Valle de Ángeles.

“No está tan bien la venta, esperamos que mejore ahora en diciembre”, comentó mientras mostraba las distintas variedades que ofrece en su vivero.

Las plantas se comercializan desde mediados de noviembre, aunque la mayor demanda suele registrarse en los primeros 15 días de diciembre, cuando las familias acostumbran a adornar sus casas, terrazas y oficinas para las fiestas navideñas.