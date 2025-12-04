Ambiente navideño llena las salidas de Tegucigalpa con chiribiscas y venaditos

Tegucigalpa, Honduras-. Las salidas de Tegucigalpa comienzan a vestirse de ambiente navideño con los tradicionales arbolitos de chiribiscas, las bellotas y los populares venaditos elaborados con ramas, que ya adornan las orillas de las carreteras que conducen hacia Santa Lucía, Danlí y la zona sur del país.

A lo largo de la carretera hacia Santa Lucía y Valle de Ángeles, los conductores observan una hilera de pequeños puestos artesanales donde los coloridos adornos anuncian la cercanía de la Navidad.

Los pobladores de la zona ya colocaron a la venta losarbolitos de chiribiscas, algunos cubiertos con pintura blanca o plateada y otros decorados con distintos elementos. Estas piezas, que suelen instalarse en viviendas, terrazas o salas, forman parte del paisaje decembrino de la capital.

Además de los arbolitos, los vendedores ofrecen el característico pasto de colores, utilizado para recrear los nacimientos, junto con los tradicionales gallinazos que acompañan las escenas del pesebre.

Otro de los artículos más buscados son los venados artesanales elaborados con pastos. Estas figuras, que se han convertido en un símbolo de las fiestas navideñas, destacan en la carretera que conecta con Santa Lucía y Valle de Ángeles, donde atraen tanto a turistas como a pobladores locales.