¿Cuáles son los riesgos de la pólvora en las mascotas durante las fiestas decembrinas?

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de las celebraciones decembrinas, muchos capitalinos ya se preparan con la compra de la popular pólvora, una tradición navideña que, para muchos, llena de color el cielo durante estas fechas.

Pese a los llamados y advertencias de las autoridades municipales ante el uso de los famosos cuetes, su venta y comercialización continúa siendo una práctica común en distintos sectores de la capital.

Ante eso, expertos en el cuidado animal levantaron alertas a la población capitalina sobre los riesgos que implica el uso de pólvora cerca de las mascotas, consolidadas como una de las principales víctimas ante el uso de la pólvora.

Según Juan Montenegro, experto en cuidado y educación canina desde hace 30 años, las fiestas consagradas al fin de año son más que un tiempo festivo, también representan miedo -e incluso complicaciones de salud- para muchas mascotas capitalinas.

"Sin duda, llega ese momento del año donde no sabemos como actuar cuando es Navidad porque la pirotecnia afecta gravemente a los perros causándoles estrés, falta de aire, taquicardia y hasta babeo porque sus oídos son muy sensibles.", explicó.