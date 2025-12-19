¿Cuáles son los riesgos de la pólvora en las mascotas durante las fiestas decembrinas?

Tegucigalpa, Honduras.- A pocos días de las celebraciones decembrinas, muchos capitalinos ya se preparan con la compra de la popular pólvora, una tradición navideña que, para muchos, llena de color el cielo durante estas fechas.
Pese a los llamados y advertencias de las autoridades municipales ante el uso de los famosos cuetes, su venta y comercialización continúa siendo una práctica común en distintos sectores de la capital.
Ante eso, expertos en el cuidado animal levantaron alertas a la población capitalina sobre los riesgos que implica el uso de pólvora cerca de las mascotas, consolidadas como una de las principales víctimas ante el uso de la pólvora.
Según Juan Montenegro, experto en cuidado y educación canina desde hace 30 años, las fiestas consagradas al fin de año son más que un tiempo festivo, también representan miedo -e incluso complicaciones de salud- para muchas mascotas capitalinas.
"Sin duda, llega ese momento del año donde no sabemos como actuar cuando es Navidad porque la pirotecnia afecta gravemente a los perros causándoles estrés, falta de aire, taquicardia y hasta babeo porque sus oídos son muy sensibles.", explicó.
Consecuencias
Montenegro aseguró que el uso masivo de la pólvora durante diciembre podría desembocar la pérdida auditiva en las mascotas, e incluso causar su fallecimiento.
"Las mascotas pueden tener muchos síntomas debido a la pirotecnia, que las expone a que pierdan la audición; porque el oído de ellos es más agudo que el de nosotros, incluso pueden fallecer", aseguró el experto.
Por su parte, capitalinos dueños de mascotas consultados por este rotativo explicaron que ante el incremento de pólvora en la capital, las festividades de Navidad y fin de año se convierten en un "tiempo de cuidado para las mascotas".
"Navidad es una fecha donde la protección a nuestros peluditos se volvió más importante que ver los juegos artificiales, las personas no dimensionan lo dañino que puede ser explotar la pólvora", aseguró Maritza Gonzales, ciudadana.
Abandonos y recomendaciones
Reportes del Departamento de Justicia Municipal de la Alcaldía del Distrito Central (AMDC) apuntan que, un promedio de 100 mascotas fueron abandonadas en las calles de Tegucigalpa y Comayaguela.
Esta cifra equivale a un promedio mensual de 16 animales domésticos expulsados de sus hogares.
Ante las alarmantes cifras, veterinarios y expertos en cuidado animal explicaron a EL HERALDO una serie de recomendaciones ante esta época decembrina, que no solo afecta a las mascotas domésticas, también expone a los animales en condición de calle.
Según los expertos, avocarse a un veterinario es el primer paso para asegurar la salud de los más pequeños del hogar.
"Se recomienda a la población mantener el televisor prendido o una radio, las mascotas necesitan sentir que están acompañados, y claro, estar cerca de ellos durante el momento más crítico, que es cuando las personas empiezan a encender los cuetes", finalizaron.