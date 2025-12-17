Multas por comercializar pólvora pueden superar los L80 mil en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-A pocos días de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las autoridades municipales intensificaron los operativos de control en los principales mercados de la capital para evitar la comercialización de pólvora, un producto cuya venta continúa prohibida en el Distrito Central.
Como parte de un plan preventivo, los operativos incluyen decomisos inmediatos y procesos sancionatorios contra quienes sean sorprendidos vendiendo pirotecnia. Las autoridades reiteraron que “la pólvora no es un juego” y advirtieron sobre los riesgos que representa su manipulación, especialmente en zonas altamente concurridas.
Daniel Moya, juez municipal, explicó que las sanciones por la venta de pólvora pueden superar varios salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la reincidencia del comerciante.
“Las multas pueden variar; van desde los 5,000 lempiras como sanción mínima y pueden superar fácilmente los 70,000 u 80,000 lempiras”, detalló el funcionario.
Moya indicó además que, mediante los operativos, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ya tiene identificados los principales puntos de venta donde se comercializa este producto inflamable.
“A veces se acumulan grandes cantidades de pólvora en zonas altamente transitadas y sin ningún tipo de seguridad, como los mercados. Ahí una explosión sería una tragedia lamentable, y no quisiéramos que eso marque la época navideña”, advirtió.
Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar la compra y uso de pólvora, y a denunciar su venta, con el fin de prevenir accidentes durante las festividades de fin de año.
Incautaciónes
Según Moya, las autoridades edilicias ya realizaron más de cuatro incautaciones en la capital, que dieron como resultado un valor que supera los 1.5 millones de lempiras en pólvora.
El decomiso se ejecutó en la colonia Campo Cielo, donde las autoridades identificaron una vivienda que era utilizada como bodega para resguardar grandes cantidades mercancía inflamable.
Asimismo, aclaro que todo producto incautado será directamente destruido en el relleno sanitario de la capital.
“Como Policía Municipal estamos comprometidos a realizar este tipo de acciones para evitar el uso y manipulación de artefactos derivados de la pólvora, y así prevenir llanto y luto en los hogares capitalinos”, aseguró Josué Esperanza, vocero de la Policía Nacional.
Incidencias
Pese a que la comuna capitalina aseguró que en comparación al diciembre pasado las incidencias de decomiso de pólvora disminuyeron en la capital, pidieron a la población ser cautelosos con el uso de los famosos cuetes.
Ya que, durante diciembre de 2024, la Policía Municipal decomisó casi dos millones de lempiras en pólvora.
"Esta es una poca de recogimiento, alegría, convivencia en familia y no visitas en salas de hospital, cirugías, amputaciones o marcas de por vida que dejan esa marca negativa en los menores, que, pues al final son los que más lastimados y afectados se ven por la utilización de estos artefactos", aseguraron autoridades municipales.