Multas por comercializar pólvora pueden superar los L80 mil en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-​​​​​​A pocos días de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las autoridades municipales intensificaron los operativos de control en los principales mercados de la capital para evitar la comercialización de pólvora, un producto cuya venta continúa prohibida en el Distrito Central.

Como parte de un plan preventivo, los operativos incluyen decomisos inmediatos y procesos sancionatorios contra quienes sean sorprendidos vendiendo pirotecnia. Las autoridades reiteraron que “la pólvora no es un juego” y advirtieron sobre los riesgos que representa su manipulación, especialmente en zonas altamente concurridas.

Daniel Moya, juez municipal, explicó que las sanciones por la venta de pólvora pueden superar varios salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la reincidencia del comerciante.

“Las multas pueden variar; van desde los 5,000 lempiras como sanción mínima y pueden superar fácilmente los 70,000 u 80,000 lempiras”, detalló el funcionario.

Moya indicó además que, mediante los operativos, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ya tiene identificados los principales puntos de venta donde se comercializa este producto inflamable.

“A veces se acumulan grandes cantidades de pólvora en zonas altamente transitadas y sin ningún tipo de seguridad, como los mercados. Ahí una explosión sería una tragedia lamentable, y no quisiéramos que eso marque la época navideña”, advirtió.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar la compra y uso de pólvora, y a denunciar su venta, con el fin de prevenir accidentes durante las festividades de fin de año.