Alcaldía decomisa pólvora valorada en L 1.5 millones en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realizó el primer decomiso de pólvora del año, con un valor estimado de 1.5 millones de lempiras, en cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe el uso, venta y comercialización de estos productos en la capital hondureña.

El decomiso se ejecutó en la colonia Campo Cielo, donde las autoridades identificaron una vivienda que era utilizada como bodega clandestina para almacenar grandes cantidades de pólvora.

Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, explicó que el operativo fue resultado de labores de seguimiento e inteligencia desarrolladas en Tegucigalpa y Comayagüela, lo que permitió ubicar el inmueble y proceder conforme a la normativa vigente.

De acuerdo con información de la comuna capitalina, este es el primer decomiso de pólvora registrado en lo que va de 2025. El material incautado fue destruido el pasado sábado en el relleno sanitario, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Las autoridades municipales reiteraron que en el Distrito Central está vigente una ordenanza que prohíbe de forma estricta la compra, venta, distribución y uso de pólvora y artefactos derivados, debido a los riesgos que representan para la seguridad ciudadana y la integridad física de las personas.