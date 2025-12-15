  1. Inicio
Alcaldía decomisa pólvora valorada en L 1.5 millones en la capital

La Policía Municipal reiteró su llamado a no comprar pólvora tras incautar un cargamento valorado en L1.5 millones en una vivienda de Campo Cielo

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 15:26
Un operativo de la Policía Municipal permitió el decomiso de pólvora ilegal por un valor de L1.5 millones, la cual fue destruida en el relleno sanitario.

 Foto: Cortesía de la Alcaldía Municipal/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) realizó el primer decomiso de pólvora del año, con un valor estimado de 1.5 millones de lempiras, en cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe el uso, venta y comercialización de estos productos en la capital hondureña.

El decomiso se ejecutó en la colonia Campo Cielo, donde las autoridades identificaron una vivienda que era utilizada como bodega clandestina para almacenar grandes cantidades de pólvora.

Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, explicó que el operativo fue resultado de labores de seguimiento e inteligencia desarrolladas en Tegucigalpa y Comayagüela, lo que permitió ubicar el inmueble y proceder conforme a la normativa vigente.

De acuerdo con información de la comuna capitalina, este es el primer decomiso de pólvora registrado en lo que va de 2025. El material incautado fue destruido el pasado sábado en el relleno sanitario, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Las autoridades municipales reiteraron que en el Distrito Central está vigente una ordenanza que prohíbe de forma estricta la compra, venta, distribución y uso de pólvora y artefactos derivados, debido a los riesgos que representan para la seguridad ciudadana y la integridad física de las personas.

Municipios cercanos comienzan a vender pólvora; DC refuerza operativos de control

El incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones económicas de hasta 60 mil lempiras, según lo establecido por la comuna capitalina.

Esperanza aseguró que la Policía Municipal mantiene activos este tipo de operativos con el objetivo de reducir los riesgos asociados al manejo de explosivos derivados de la pólvora.

“Como Policía Municipal estamos comprometidos a realizar este tipo de acciones para evitar el uso y manipulación de artefactos derivados de la pólvora, y así prevenir llanto y luto en los hogares capitalinos”, expresó el vocero.

Cielos de Honduras retumbaron con luces y “cuetes” para dar bienvenida al Año Nuevo 2025

El funcionario enfatizó que quienes más sufren las consecuencias de estos accidentes son los menores de edad, por lo que la prevención es una prioridad para las autoridades municipales.

El entrevistado hizo un llamado enérgico a la población capitalina a no comprar ni utilizar este tipo de artefactos, reiterando que están prohibidos por ordenanza municipal en la ciudad capital.

