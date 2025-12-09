Cuidado con el uso de la pólvora

En medio de la incertidumbre política por el retraso en los escrutinios de las elecciones del domingo 30 de noviembre, olvidamos o pasamos a un segundo plano temas de vital importancia en el mes de diciembre, como el de las campañas de prevención en el uso de la pólvora con el fin primordial de preservar la salud y la vida, principalmente de niños y niñas, que desgraciadamente se convierten en las principales víctimas de estos accidentes.

Esta semana la hemos iniciado con un reporte de fuentes médicas del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula sobre la atención, en un período de 15 días, de tres niños con quemaduras leves y graves provocadas por el mal uso de pólvora.

No podemos desconocer que el manejo de estos artefactos en estas fiestas es una tradición arraigada en nuestra y muchas otras culturas alrededor del mundo, pero, por igual, que la mala manipulación puede generar graves consecuencias a la salud, principalmente de los más pequeños, como quemaduras graves, amputaciones, lesiones oculares y auditivas y, en casos extremos, la muerte.

Así mismo que el peso de estos pacientes para el sistema de salud es casi siempre abrumador, por la sobrecarga en los servicios de emergencia, la falta de personal especializado y el alto costo de sus tratamientos.

Tampoco olvidar otras consecuencias de las que muy poco se habla, como la alta contaminación ambiental y el ruido que puede ser perturbador para la fauna, especialmente para animales domésticos que pueden experimentar estrés, ansiedad y desorientación.

El llamado es a los padres de familia, a los adultos, a asumir la responsabilidad de no permitir a los niños el uso de estos artefactos para evitar quemaduras o mutilaciones en sus cuerpos.

Recordar siempre que las festividades se pueden disfrutar de manera segura.