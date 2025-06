Abandono de mascotas: una triste realidad en Tegucigalpa

“Nos dijeron que no iba a sobrevivir”, relató Daniela Maldonado, voluntaria. Tras varias semanas de tratamiento, el animal se recuperó y fue adoptado por una familia.

La mayoría de los abandonos ocurre en lugares públicos como el Hospital Escuela, la Veterinaria del Pueblo, casas de adopción, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y zonas de baja afluencia peatonal, donde no hay cámaras de vigilancia.

“Cuando se trata de una primera infracción, se aplica una multa que puede ir desde un salario mínimo (L5,000). Si es reincidente, la sanción es más alta”, detalló Raudales.

La voluntaria aniela Maldonado hizo un llamado a la población a no abandonar sus mascotas. “Un perrito o gatito no sobrevive en la calle; sufre, se enferma y muere lentamente. El abandono no es un error, es crueldad”, sentenció.