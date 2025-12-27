Ebal Díaz se desliga de acusaciones por corrupción: "No hay ninguna prueba contra mí"

Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de la Presidencia señalado por delitos de corrupción, Ebal Díaz, aseveró que siempre actuó "dentro de la ley" y que las acusaciones contra su persona tienen un trasfondo político. A través de su cuenta de X, Díaz, quien se encuentra en Nicaragua desde 2022, se refirió a la investigación que realiza el Ministerio Público (MP) sobre el fraude del proyecto Residencial Morazán en Lomas del Diamante, conocido como el caso "Casas contenedores". "¡Mis actuaciones fueron siempre dentro de la ley, la dirección del proyecto no fue nunca mi responsabilidad administrativa, el régimen saliente pactó con los administradores directos haciéndolos testigos protegidos para perseguirme políticamente! No hay ninguna prueba contra mí", sostuvo el exfuncionario.

Díaz asegura que la Fiscalía y el Poder Judicial están en manos de la familia presidencial Zelaya-Castro, y que instrumentalizan ambas instituciones para dar "persecución". "Lo dije mucho antes que el Ministerio Público fue asaltado por el régimen saliente del Familión para perseguir objetivos políticos demostrado SIN NINGUNA DUDA en el proceso electoral, el Poder Judicial igualmente secuestrado para asegurar el resultado, ¿justicia dicen?", prosiguió en otra publicación.

Seguidamente, indicó que cuando salga el actual gobierno dará su versión sobre los hechos. "Hoy me es imposible como individuo luchar contra tanto poder usado perversamente teniendo como arma el MP", escribió en otra publicación.

Además, agregó que la acusación en su contra forma parte de acciones políticas de los Zelaya-Castro con el fiscal general, Johel Zelaya, a quien apuntó de fabricar pruebas falsas. "Es el mismo fiscal que ataca a los opositores y al proceso electoral por motivos políticos perversos", mencionó.