Lomas del Diamante: invasiones, saqueos y sin rastro del inventario del IP

“Hace cuatro meses llegamos de Lepaterique, el dueño de la empresa donde trabaja mi marido le dio esta casa para que estuviéramos”, dijo la muchacha asustada por la presencia del equipo de EL HERALDO Plus.

Daniela, una jovencita no mayor de 20 años, junto a su pareja y su hija, son los únicos que ocupan una vivienda de las más de una docena que quedaron en proceso de construcción, mientras unas 13 familias sufren la podredumbre de las casas contenedores .

La semana anterior, el equipo de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó hasta este sector, donde pudo comprobar que los recursos públicos invertidos en los contenedores se pudren, las puertas de estos vagones fueron violentadas, las ventanas quebradas y casi todo se lo han robado.

"Se informa que la documentación que nos fue proporcionada, no figura información relativas a los proyectos de Lomas del Diamante, por tal motivo se procedió a realizar una búsqueda exhaustiva durante los días 21 y 22 de marzo de 2025 en la bodega de la 21 con un equipo de cinco empleados", afirma la respuesta.

Por medio de la solicitud de información SOL-IP-864-2025, presentada en el mes de abril de 2025, el IP informó a EL HERALDO Plus que no tienen registros del inventario que dejaron en el proyecto, al momento que fue intervenido por el Ministerio Público.

Debido al olvido y descuido del gobierno actual, las habitaciones de las casas contenedores que no fueron ocupadas también están siendo saqueadas, se están llevando los sanitarios, los accesorios eléctricos como centros de carga, tomacorrientes, interruptores y ventanas.

Yuri Mora, portavoz de MP, declaró a EL HERALDO Plus que en el caso de las casas contenedores ya se presentaron los requerimientos fiscales y solo están esperando los tiempos que manda el juez que está conociendo las causas.

En ese lugar se almacena la documentación que en su momento estuvo bajo la administración de la UCP, pero no se logró obtener información relativa al monto de inversión, inventario de materiales, equipo abandonado y los costos en el sector de Lomas del Diamante, respondieron las autoridades.

Las personas que están ocupando algunos vagones ya no pueden ni bañarse o hacer sus necesidades fisiológicas, porque ya están completamente podridos, llenos de insectos que los pican y les preocupa el invierno, porque cuando llueve todo se moja.

“Nosotros lo que le pedimos a la presidenta (Xiomara Castro) son las casas que a nosotros nos deshicieron, que es donde están las de material abajo, y si ella no las quiere terminar, nosotros las terminamos”, expresó la angustiada capitalina.

Recordó que la UCP les dijo que por 90 días los iban a pasar a las casas contenedores, mientras les construían las casas de bloque a donde ellos vivían, pero al llegar el nuevo gobierno se produjeron tomas y los dejaron desamparados.

Con tristeza confesó que han pedido auxilio en Casa Presidencial, en el IP, en el Instituto Nacional Agrario (INA) y ahora en el Fondo Social de la Vivienda (Fosovi), dirigido ahora por Gilberto Ríos, “El Grillo”, pero nada les han resuelto, solo les ha dicho que esos terrenos son del Estado.

Alejandrina Estrada, otra vecina de las casas contenedores, declaró que “le hacemos un llamado a doña Xiomara (Castro) que se ponga el corazón en la mano, porque estos vagones no son para vivir, esto ya está podrido, no tenemos donde bañarnos, donde hacer nuestras necesidades, agarramos el monte porque esos servicios son de cartón, el plywood no sirve”.

Recordó que ella vivía en su casa de madera y les llegaron a ofrecer una casa material con todos los servicios básicos, que se las entregarían en tres meses, pero, afirmó, que si hubiera sabido que eso pasaría, no acepta que se la deshagan, porque ahora está sufriendo.

La señora mostró el interior del contenedor donde está viviendo, asegurando que le daba pena, porque el área del baño está completamente deteriorada, “me da miedo hundirme o que me salga una culebra, todo está podrido”, evidenció.