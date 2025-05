La piel de Josué arde. No solo por el asfalto líquido que maneja como rufero —el oficio de instalar techos con alquitrán—, sino por la angustia constante de saber que lo que manda a su familia en Tegucigalpa se reduce cada vez más.

Tegucigalpa, Honduras.- Cada madrugada, cuando la ciudad aún duerme, Josué David ya está en pie. Subido al techo de una casa en Newark, Nueva Jersey, manipula brea caliente bajo el frío o, a veces, bajo el sol implacable que no da tregua.

"El impuesto en las remesas significa que hay que sacrificarse más en algunos gustos, sacrificar la familia, la canasta básica o hacer horas extras de trabajo. Creo que eso es lo único que queda porque no nos podemos limitar a mandar dinero a Honduras porque sabemos que se está sosteniendo la inflación, el desempleo y todo lo que hay", indicó Flores.

“Estamos en estado de indefensión. Este es un doble cobro inaceptable. Existen convenios internacionales que protegen las remesas. México, por ejemplo, ya está haciendo lobby para detener esta medida”, expuso Flores.

Sin embargo, dejó entrever que "el gobierno hondureño hasta ahora no ha dicho nada, no se ha acercado a nosotros, ni ha presentado un plan. Estos fondos no solo mantienen a nuestras familias, también sostienen parte del presupuesto nacional. Se usan para pagar colegiaturas, servicios básicos, y forman parte del consumo interno”, expresó.