Hondureños en EUA temen por amenazas de Trump: “Nos preocupa un arancel a las remesas”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las recientes declaraciones del candidato a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, en las que advierte que si gana las elecciones eliminará toda ayuda económica destinada a Honduras, El Salvador, Guatemala y México, preocupa a la diáspora hondureña.

En su mensaje durante un evento republicano el expresidente de Estados Unidos aseguró esta semana que quitará las ayudas a los países centroamericanos que conforman el Triángulo Norte, incluyendo a México.

“Les pagamos 750 millones de dólares al año”, dijo Trump, refiriéndose a los programas de cooperación que Estados Unidos brinda a esos países. Seguidamente advirtió que “ya no pagaremos, están en mora y no les daremos más dinero”.

Esas declaraciones tienen en incertidumbre a la comunidad hondureña en Estados Unidos, quienes ven las advertencias de Trump más allá del recorte de ayudas económicas a los países.

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, manifestó que las palabras del candidato que busca volver a la Casa Blanca son debido a que sabe que los países están haciendo poco o nada para contrarrestar la migración irregular.

”En el caso de Honduras no hay una lucha frontal contra la corrupción, no hay estrategias, o al menos no son visibles, estrategias o políticas públicas para revertir este flagelo de migración hacia la frontera sur de Estados Unidos, donde vemos que esta migración que ha producido Honduras el impacto es enorme”, dijo.