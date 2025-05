Fuertes cuestionamientos contra Nasralla por declaraciones contra Rixi Moncada

"De esos tres millones, ¿quién crees tú que puede agarrar los votos...? ¿Rixi Moncada? (risas) La odia hasta la madre que la parió. ¿‘Tito’ Asfura? Tampoco. Y la gente nacionalista sabe que ‘Tito’ no va a jugar a ganar", expresó.

Lo anterior fue fustigado por secretarios de Estado y diputados de Libre, quienes consideraron inaceptables las declaraciones de Nasralla.

"Inaceptables los niveles de misoginia y violencia contra Rixi Moncada y su señora madre, que en paz descanse. ¿Cómo aspira a dirigir el país una persona que desprecia a más del 52 % de su población, que somos mujeres?", escribió la diputada Silvia Ayala.

En la misma línea se pronunció el procurador general de la República de Honduras, Manuel Díaz-Galeas: "Condenable desde todo punto de vista este lenguaje ofensivo y violento que vulgariza la política y refiere con saña a los seres queridos del adversario. Nuestra solidaridad con la abogada Rixi, cuya dignidad y temple conocemos, ante la afrenta de un rival empequeñecido que hace de la injuria, la bajeza y el insulto, discurso político".

Otros sectores también lamentaron las declaraciones del candidato liberal, por lo que lo invitaron a hacer política de manera diferente.

Por su parte, el canciller de Honduras, Enrique Reina, aseguró que “Salvador es su peor enemigo. Esos son sus desvaríos, contradicciones, arrogancia, megalomanía, misoginia. Lo hacen aparecer como lo que es: se hunde en el fango de su incoherencia e insulta sin necesidad y de manera despectiva a quien sabe será la próxima presidenta de Honduras".

Mientras tanto, José Carlos Cardona, ministro de la Secretaría de Desarrollo Social, lamentó que: “En el mes de las madres, ofende la memoria de la madre de nuestra candidata. Cuando yo y varios estuvimos en el velorio de su señora madre, ingeniero Salvador, pudimos sentir el dolor de su pérdida.

Le vimos llorar, le vimos contar anécdotas y ser respetuoso de su memoria. Todos lo entendimos, porque todos tenemos una madre. Las madres son sagradas. Cada día cae usted más bajo, más execrable, más ignominioso. Un perdedor en todos los sentidos".

El secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, tampoco se quedó callado y expresó: "Hombrecito miserable, confunde sus odios con sus sueños y las sumas no son su fuerte.

No es insultando la memoria de una mujer intachable y su hija valerosa e irreductible que podrá salir del foso putrefacto donde se encuentra. Si fuera realista, entendería que, de 380 mil votos en enero, en el partido en que está, debe tener cuidado de no sacar ni doscientos en noviembre. Estas son las enseñanzas de la historia, pero claro, este no lee ni las cartas".