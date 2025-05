Laura Bozzo llega a Tegucigalpa y recorre la ciudad junto al alcalde Jorge Aldana

“Iniciando mis actividades en Honduras, nada como el contacto con mi público. El amor y cariño es mi mejor alimento. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias, señor Jesús. Todos los momentos duros son compensados con creces, con tanto amor”, escribió Laura Bozzo en sus redes sociales. No es la primera vez que Laura Bozzo visita Honduras. En varias ocasiones ha manifestado su amor por este país, y esta vez no fue la excepción: disfrutó plenamente del suelo catracho.