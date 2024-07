Candidatura de Kamala Harris, entre esperanza y escepticismo en Honduras

Flores enfatizó que el actual gobierno demócrata no generó mayores beneficios hacia los migrantes.

“Con el anuncio de la vicepresidenta Harris creo que no ha cambiado la intención de voto del hondureño que va a votar, ya que la inflación está afectando mucho a nuestra comunidad junto al tema del trabajo y los impuestos”, indicó Juan Flores, presidente de la Fundación 5 de Septiembre.

“La diáspora que no vota y que está a la expectativa de algún beneficio migratorio siente que no habrá algún cambio, ya que en el actual gobierno no se cumplieron las promesas en temas de migración”.

Añadió que “la vicepresidenta Harris era la encargada para el tema de Centroamérica y los flujos migratorios continuaron y tampoco hubo beneficios migratorios para la diáspora en Estados Unidos, en temas migratorios no hay expectativa con uno ni con otro”, concluyó Flores.

De hecho, en junio pasado, con el anuncio de las nuevas políticas migratorias del gobierno de Joe Biden, el canciller Eduardo Enrique Reina opinó que “lamentamos que sea la política más dura en la administración Biden y que es muy parecida a una que implementó Donald Trump”.

Tal política encaminada a impedir que los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera reciban asilo por parte de Estados Unidos.

Finalmente, el analista político Juan Ramón Martínez fue del criterio que la renuncia de Joe Biden representa “un esfuerzo para tratar de detener la marea derechista antiimigrante que representa a Donald Trump”.

En enero de 2022, Kamala Harris estuvo en la toma de posesión de Xiomara Castro, acordando trabajar juntas.