Xabi Alonso: "Hemos estado cerca; el equipo ha tenido un gran compromiso"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, lamentó la derrota de su equipo 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, en un partido en el que, en su opinión, estuvieron "cerca" de llegar a los penaltis, a la vez que ensalzó "la gran actitud" y el "gran compromiso" de su equipo.

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 16:52
