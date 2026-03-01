El hondureño Luis Palma sigue deslumbrando en Europa: Así fue su nuevo golazo con el Lech Poznan

Luis Palma se apoyó de un tremendo jugadón del iraní Ali Gholizadeh por el costado izquierdo donde sacó a bailar a la defensa, jaló el total de las marcas dejando sola le llegada de Palma que venía cerrando la jugada por el segundo palo. Le sirvió la pelota, el hondureño se perfiló para su pierna zurda y con el botín izquierdo decretó el empate parcial 2-2 al 45'.