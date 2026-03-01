  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Isabel Zambrano confirma relación con exjugador y entrenador

En el pasado fue vinculada sentimentalmente con algunos futbolistas, aunque siempre negó públicamente esos rumores.

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 12:57
El Heraldo Videos