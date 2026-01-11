  1. Inicio
Cortes de energía en Honduras para el lunes 12 de enero

La ENEE anunció que estará realizando trabajos de mantenimiento en la subestación de Santa Marta en La Lima, Cortés, en donde varias colonias y aldeas se verán afectadas

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 15:47
La ENEE realizará trabajos de mantenimiento en La Lima, Cortés.

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el listado de zonas de Honduras en las que realizarán cortes de energía eléctrica este lunes 12 de enero.

La empresa estatal dio a conocer que estará llevando a cabo labores de mantenimiento en la Subestación de Santa Marta en el municipio de La Lima, Cortés, afectando a varias colonias y aldeas por un periodo de ocho horas.

La Lima, Cortés (8:00 a.m. a 4:00 p.m)

Col. Pineda I y II, Asilo de Ancianos, Campo Pineda, Col. Villa Ester, Col. Usula, Luis Tibaud, Col. La Paz, Campo Dos, Flores de Oriente, Campo Viejo San Juan, Campo Nuevo San Juan, ZIP Continental, Col. Oro Verde, Cazanave, Aldea San José del Boquerón, Aldea Copén, Copen Campo, Cruz de Valencia, Res. Zona Americana, Res. Riveralta, Res. Río Tinto, Bo. Sector Hospital y Col. Nuevo Renacer.

