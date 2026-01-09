ENEE pagará hasta 13.99% por nuevos bonos para pagar a generadores

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizó a finales de 2025 siete subastas de bonos para obtener recursos y cubrir atrasos de pago con los generadores privados.
Los recursos obtenidos sumaron 7,600 millones de lempiras, a tasas de interés de hasta 13.99%.
Ese creciente endeudamiento mantiene en alerta a la Secretaría de Finanzas (Sefin), ya que los bonos en lempiras y en dólares son deuda soberana.
“La ENEE continúa en una posición financiera retadora, lo que impacta en sus indicadores de rentabilidad y liquidez, lo anterior, agravado por los altos niveles de endeudamiento, lo que ha derivado en atrasos en el pago de su servicio de deuda, llegando dicho atraso a representar más de un 11% (umbral máximo 10%) de sus pasivos totales”, subraya la Sefin.
Añade que los indicadores financieros de la ENEE muestran un bajo desempeño producto del alto nivel de pérdidas que tiene (más del 30%), además de los problemas de liquidez que ello implica, ya que los activos más líquidos son insuficientes para hacer frente a los pagos de corto plazo. A septiembre de 2025, de los 348.8 millones de dólares de deuda externa garantizada, el saldo es de $163.7 millones, de los que $140.4 millones corresponde a la estatal eléctrica.
En el caso de deuda interna avalada por el Estado, el monto contratado es de 24,970.7 millones de lempiras, de los que L24,346.5 millones pertenecen a la ENEE, a los que hay sumarle L7,600 millones de nueva emisión.
Los generadores denunciaron que los pagos recibidos de la ENEE en diciembre pasado fueron mínimos en comparación con los saldos acumulados de facturas con seis meses de vencimiento.