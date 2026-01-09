ENEE pagará hasta 13.99% por nuevos bonos para pagar a generadores

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizó a finales de 2025 siete subastas de bonos para obtener recursos y cubrir atrasos de pago con los generadores privados. Los recursos obtenidos sumaron 7,600 millones de lempiras, a tasas de interés de hasta 13.99%. Ese creciente endeudamiento mantiene en alerta a la Secretaría de Finanzas (Sefin), ya que los bonos en lempiras y en dólares son deuda soberana.

"La ENEE continúa en una posición financiera retadora, lo que impacta en sus indicadores de rentabilidad y liquidez, lo anterior, agravado por los altos niveles de endeudamiento, lo que ha derivado en atrasos en el pago de su servicio de deuda, llegando dicho atraso a representar más de un 11% (umbral máximo 10%) de sus pasivos totales", subraya la Sefin. Añade que los indicadores financieros de la ENEE muestran un bajo desempeño producto del alto nivel de pérdidas que tiene (más del 30%), además de los problemas de liquidez que ello implica, ya que los activos más líquidos son insuficientes para hacer frente a los pagos de corto plazo. A septiembre de 2025, de los 348.8 millones de dólares de deuda externa garantizada, el saldo es de $163.7 millones, de los que $140.4 millones corresponde a la estatal eléctrica.