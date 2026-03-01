Zendaya y Tom Holland ya se habrían casado, según su estilista

Al ser consultado sobre los rumores en torno a la pareja, el estilista respondió con humor: “La boda ya se celebró. Te la perdiste”. Ante la insistencia del periodista sobre la veracidad de sus palabras, Roach afirmó entre risas: “¡Es muy cierto!”.

Este domingo 1 de marzo, cuando Law Roach, estilista de Zendaya, conversaba con Access Hollywood en plena alfombra roja de los Actor Awards 2026 (SAG), surgió la confirmación de que la actriz ya se casó con el también actor, Tom Holland.

Las especulaciones sobre un compromiso comenzaron en enero de 2025, cuando Zendaya apareció en los Globos de Oro luciendo un anillo con un llamativo diamante en el dedo anular izquierdo. Un día después, el portal TMZ citó a fuentes cercanas a los actores que confirmaban que ambos estaban comprometidos.

La historia entre Zendaya y Holland se remonta a 2016, cuando coincidieron en el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Aunque en aquel momento negaron cualquier vínculo sentimental y aseguraron que solo eran amigos, con el tiempo surgieron reportes que apuntaban a una relación más cercana.

En 2017, fuentes consultadas por la revista People afirmaron que la pareja había comenzado a salir durante las grabaciones y que mantenían su relación con discreción. Según esos testimonios, ambos han procurado proteger su vida privada mientras consolidaban su carrera en Hollywood.

Hasta el momento, ni Zendaya ni Tom Holland han emitido declaraciones oficiales sobre el supuesto matrimonio, manteniendo la reserva que ha caracterizado su relación.