¡Todo listo! Los Actor Awards 2026 reparten la gloria este domingo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este domingo 1 de marzo, la 32 edición de los Actor Awards —antes SAG— abre sus puertas en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles con más materia prima que de costumbre. Récords, peleas cerradas, una estrella que ya no estará en el escenario para recibir lo que muchos creen que merece, y un veterano que se ganó cada segundo del tributo que recibirá. La noche viene cargada. “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones de cine con siete candidaturas, la cifra más alta en la historia de la ceremonia. En la categoría de Mejor actor principal, Timothée Chalamet busca repetir el título que ganó el año pasado —ahora por Marty Supreme— frente a Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) y Jesse Plemons (“Bugonia”).

En Mejor actriz protagónica, compiten Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (“Una batalla tras otra”) y Emma Stone (“Bugonia”).

La categoría de Mejor elenco incluye a “Frankenstein”, Hamnet, Marty Supreme, “Una batalla tras otra” y Sinners.

Categorías televisivas

En el apartado de televisión, The Studio de Apple TV+ encabeza las nominaciones con cinco candidaturas, y es precisamente esa serie la que podría traer a la gala uno de los momentos más emotivos. Catherine O’Hara, quien murió el 30 de enero a los 71 años, está nominada como Mejor actriz de comedia por su papel de Patty Leigh en la misma producción.

De ganar el domingo, se convertiría en la primera mujer en la historia del sindicato de actores en recibir un galardón individual de forma póstuma. Hasta ahora, los únicos casos registrados son masculinos, con Heath Ledger en 2009 y Chadwick Boseman en 2021 como los más recientes.

La categoría de comedia femenina también incluye a Jean Smart (Hacks) —quien ganó este título en 2022, 2023 y 2025—, Kathryn Hahn (The Studio), Jenna Ortega (Wednesday) y Kristen Wiig (Palm Royale). Ganarle a Smart nunca es fácil, y esta vez el peso emocional de la noche complica aún más el pronóstico.

En Mejor actor de comedia, Ike Barinholtz y Seth Rogen comparten serie y categoría —ambos por The Studio—, lo que podría dividir el voto y abrirle la puerta a Adam Brody (Nobody Wants This), Ted Danson (A Man on the Inside) o Martin Short (Only Murders in the Building).



En Mejor actor en serie de drama, Sterling K. Brown (Paradise), Billy Crudup (The Morning Show), Walton Goggins (The White Lotus), Gary Oldman (Slow Horses) y Noah Wyle (The Pitt) pelean por una categoría sin favorito claro.