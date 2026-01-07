Actor Awards 2026 (antes SAG Awards): Lista completa de nominados

Los Ángeles, Estados Unidos.- La carrera rumbo a la temporada alta de premios entra en una de sus etapas más decisivas. Este miércoles se dieron a conocer los nominados a los Actor Awards 2026, anteriormente conocidos como los Premios SAG, galardones que suelen marcar el pulso de lo que ocurrirá en los Oscar.
Con producciones que se repiten en varias categorías, nombres consolidados de la industria y algunas sorpresas que ya generan conversación, las nominaciones reflejan las tendencias, apuestas y posibles favoritos de un año especialmente competitivo para el cine y la televisión.
Principales nominados en cine
Mejor actor principal:
Timothée Chalamet — Marty Supreme
Leonardo DiCaprio — One Battle After Another
Ethan Hawke — Blue Moon
Michael B. Jordan — Sinners
Jesse Plemons — Bugonia
Mejor actriz principal:
Jessie Buckley — Hamnet
Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson — Song Sung Blue
Chase Infiniti — One Battle After Another
Emma Stone — Bugonia
Mejor actor de reparto:
Miles Caton — Sinners
Benicio Del Toro — One Battle After Another
Jacob Elordi — Frankenstein
Paul Mescal — Hamnet
Sean Penn — One Battle After Another
Mejor actriz de reparto:
Odessa A’Zion — Marty Supreme
Ariana Grande — Wicked: For Good
Amy Madigan — Weapons
Wunmi Mosaku — Sinners
Teyana Taylor — One Battle After Another
Mejor elenco:
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Algunas nominaciones destacadas en televisión
Mejor actriz en limitada o película para TV:
Claire Danes — The Beast in Me
Erin Doherty — Adolescence
Sarah Snook — All Her Fault
Michelle Williams — Dying for Sex
Mejor actor en limitada o TV Movie:
Jason Bateman — Black Rabbit
Owen Cooper — Adolescence
Stephen Graham — Adolescence
Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story
Mejor actriz en comedia:
Kathryn Hahn — The Studio
Catherine O’Hara — The Studio
Jenna Ortega — Wednesday
Jean Smart — Hacks
Mejor actor en comedia:
Ike Barinholtz — The Studio
Seth Rogen — The Studio
Ted Danson — A Man on the Inside
Mejor actriz en drama:
Keri Russell — The Diplomat
Britt Lower — Severance
Parker Posey — The White Lotus
Mejor actor en drama:
Sterling K. Brown — Paradise
Gary Oldman — Slow Horses
Noah Wyle — The Pitt