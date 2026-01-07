  1. Inicio
Actor Awards 2026 (antes SAG Awards): Lista completa de nominados

La película One Battle After Another ("Una batalla tras otra") lidera las nominaciones con siete menciones, incluidas varias de actuación y la de Mejor elenco

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 13:16
La ceremonia de este año será el 1 de marzo y se transmitirá en Netflix desde Los Ángeles.

 Foto: Shutterstock.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La carrera rumbo a la temporada alta de premios entra en una de sus etapas más decisivas. Este miércoles se dieron a conocer los nominados a los Actor Awards 2026, anteriormente conocidos como los Premios SAG, galardones que suelen marcar el pulso de lo que ocurrirá en los Oscar.

De Selena Gómez a Jane Fonda: Los mejores looks de los Premios SAG 2025

Con producciones que se repiten en varias categorías, nombres consolidados de la industria y algunas sorpresas que ya generan conversación, las nominaciones reflejan las tendencias, apuestas y posibles favoritos de un año especialmente competitivo para el cine y la televisión.

Principales nominados en cine

Mejor actor principal:

Timothée Chalamet — Marty Supreme

Leonardo DiCaprio — One Battle After Another

Ethan Hawke — Blue Moon

Michael B. Jordan — Sinners

Jesse Plemons — Bugonia

Mejor actriz principal:

Jessie Buckley — Hamnet

Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson — Song Sung Blue

Chase Infiniti — One Battle After Another

Emma Stone — Bugonia Forbes

Mejor actor de reparto:

Miles Caton — Sinners

Benicio Del Toro — One Battle After Another

Jacob Elordi — Frankenstein

Paul Mescal — Hamnet

Sean Penn — One Battle After Another

Mejor actriz de reparto:

Odessa A’Zion — Marty Supreme

Ariana Grande — Wicked: For Good

Amy Madigan — Weapons

Wunmi Mosaku — Sinners

Teyana Taylor — One Battle After Another

Mejor elenco:

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

¿Qué películas y series competirán en los Actors Awards 2026?

Algunas nominaciones destacadas en televisión

Mejor actriz en limitada o película para TV:

Claire Danes — The Beast in Me

Erin Doherty — Adolescence

Sarah Snook — All Her Fault

Michelle Williams — Dying for Sex

Mejor actor en limitada o TV Movie:

Jason Bateman — Black Rabbit

Owen Cooper — Adolescence

Stephen Graham — Adolescence

Charlie Hunnam — Monster: The Ed Gein Story

Mejor actriz en comedia:

Kathryn Hahn — The Studio

Catherine O’Hara — The Studio

Jenna Ortega — Wednesday

Jean Smart — Hacks

Mejor actor en comedia:

Ike Barinholtz — The Studio

Seth Rogen — The Studio

Ted Danson — A Man on the Inside

Mejor actriz en drama:

Keri Russell — The Diplomat

Britt Lower — Severance

Parker Posey — The White Lotus

Mejor actor en drama:

Sterling K. Brown — Paradise

Gary Oldman — Slow Horses

Noah Wyle — The Pitt

