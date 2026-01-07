  1. Inicio
¿Qué películas y series competirán en los Actors Awards 2026?

Las nominaciones se anunciarán este miércoles a través de YouTube; la ceremonia de premiación se realizará el 1 de marzo en Los Ángeles

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 09:21
En el Auditorio Shrine de Los Ángeles albergará la gala de los Actors Awards el 1 de marzo, con transmisión en vivo por Netflix.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Actors Awards -antes conocidos como Screen Actors Guild Awards- anunciarán este miércoles sus nominaciones a la 1:00 p. m. (hora local de Estados Unidos), a través del canal oficial de YouTube de Netflix, informó la organización.

La ceremonia de premiación se realizará el domingo 1 de marzo en el Auditorio Shrine de Los Ángeles y, por tercer año consecutivo, Netflix transmitirá el evento en vivo. Los nominados serán anunciados por los actores Janelle James y Connor Storrie.

El actor Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria del sindicato. La distinción reconoce su carrera en el cine y la televisión; Ford es ampliamente conocido por sus papeles en Star Wars e Indiana Jones.

En cine, se anunciarán seis grupos de nominados: Actuación destacada de un elenco, Actor principal, Actriz principal, Actor de reparto, Actriz de reparto y Conjunto de especialistas. En cada categoría de cine y televisión se seleccionarán cinco nominados.

Los premios de televisión se dividirán en tres bloques: Serie dramática, Comedia y Película o Miniserie para televisión.

En drama y comedia se revelarán nominaciones a Elenco destacado, Actor destacado y Actriz destacada. En película o miniserie para TV, solo se anunciarán Actor y Actriz destacados, además del reconocimiento al Conjunto de especialistas en series dramáticas o de comedia.

De acuerdo con proyecciones de la industria, Una batalla tras otra podría alcanzar un récord de siete nominaciones en 2026. Para lograrlo, Leonardo DiCaprio y Chase Infiniti tendrían que ser postulados como Actor y Actriz principal; Benicio del Toro y Sean Penn como actores de reparto; y Teyana Taylor como actriz de reparto, además de candidaturas a Mejor Reparto y Conjunto de Especialistas.

Otras producciones con posibilidades de múltiples nominaciones incluyen Frankenstein, Hamnet, Jay Kelly, Marty Supreme, Sentimental Value, Sinners, The Smashing Machine y Wicked: For Good.

En televisión, destacan Adolescence, Abbott Elementary, The Bear, The White Lotus, Only Murders in the Building, Severance, Hacks y Monster: The Ed Gein Story, entre otras.

